Das Hochhaus an der Otto-von-Guericke-Straße in Braunschweig stand lange leer. Nun soll es Flüchtlingen Unterkunft bieten.

Braunschweig. Nächste Woche geht die neue Unterkunft an der Otto-von-Guericke-Straße an den Start. Interessierte können sich dort am 24. November umschauen.