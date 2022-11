Braunschweig. Wegen Brückenarbeiten ist die A39 bei Braunschweig am Wochenende in beide Richtungen gesperrt. Wir verraten, welche Umleitungen es gibt.

Die Autobahn-Baustelle am Kreuz BS-Süd. Am Wochenende werden die Behelfsbrücken abgebaut, dafür wird die A39 in beide Richtungen gesperrt.

Autobahn-Baustelle A39-Vollsperrung am Wochenende am Kreuz Braunschweig Süd

Wegen des Rückbaus von drei Behelfsbrücken wird die Autobahn A39 am Kreuz Braunschweig-Süd am Wochenende in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH am Mittwoch mit. Die Sperrung soll laut Mitteilung am Freitag, 18. November, gegen 18 Uhr beginnen und voraussichtlich am Montag, 21. November, gegen 5 Uhr enden.

In der Zeit sollen im 24-Stunden-Betrieb die drei Behelfsbrücken über die Autobahn zurückgebaut werden. Dafür kommen zwei Schwerlastkräne mit einer Tragkraft von jeweils über 650 Tonnen zum Einsatz. Die beiden Brücken für den Autoverkehr wiegen jeweils ungefähr 230 Tonnen. Die Straßenbahn-Behelfsbrücke wiegt rund 160 Tonnen.

A39-Vollsperrung bei Braunschweig: Umleitung über A391 und A2

Die Umleitung des Fernverkehrs auf der A39 mit Ziel Berlin/Wolfsburg führt ab dem Autobahndreieck BS-Südwest weiträumig über die A391 und die A2, um Braunschweig nördlich zu umfahren. Ebenso wird der Fernverkehr von der A36 über diese Route umgeleitet. Verkehrsteilnehmer auf der A36 folgen dazu ab der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Nordwest der U23, um über die B248 auf die A39 und zum Dreieck BS-Südwest zu gelangen.

Lokale Umleitung über Heidberg und Südstadt

Für lokale Autofahrer ist in Richtung Wolfsburg eine Umleitung ausgeschildert. Von der A39 geht es runter auf die A36 in Richtung Harz, dann an der Abfahrt BS-Heidberg runter, über den Sachsendamm und an der Anschlussstelle Südstadt geht es wieder auf die A39.

Wer aus Wolfsburg auf der A39 in Richtung Salzgitter unterwegs ist, fährt in BS-Südstadt ab und über den Sachsendamm zum Heidberg, dort auf die A36 in Richtung Harz. Runter von der A36 geht es an der Abfahrt Wolfenbüttel-Nordwest. Von dort über die B248 zur Anschlussstelle Braunschweig Rüningen-Süd und hier wieder auf die A39.

Und wenn ich aus Braunschweig in Richtung Harz oder zurück will?

Kein Problem. Das Stück zwischen Braunschweig und A36 bezeichnet die Autobahn GmbH in der Pressemitteilung als B4 (nicht zu verwechseln mit der stauträchtigen Bundesstraße im Kreis Gifhorn). Auf der B4 sind keine Behinderungen zu erwarten, Autofahrer fahren über die neugebauten Brücken in Richtung Wolfenbüttel/Harz und auch in der Gegenrichtung sollte alles fließen. Allerdings: Wer aus dem Harz kommt, wird am Autobahnkreuz nicht in Richtung Salzgitter abbiegen können, schreibt die Autobahn GmbH.

