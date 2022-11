Wieder schweben Brücken über die Autobahn in Braunschweig

Braunschweig. Die Behelfsbrücken am Kreuz Braunschweig-Süd sind überflüssig geworden und werden derzeit abgebaut. Die Sperrung dauert bis Montagfrüh.

Am frühen Samstagnachmittag hing die Behelfs-Straßenbahnbrücke an den Haken der Schwerlastkräne und wurde abgebaut.

Schneller als gedacht: Der Rückbau der drei stählernen Behelfsbrücken im Bereich des Autobahnkreuzes Braunschweig-Süd geht am heutigen Samstag zügig vonstatten. Zwei Brücken sind bereits abgebaut, eine dritte steht noch aus.

Seit Freitag, 18 Uhr, ist die A39 für beide Fahrtrichtungen in diesem Bereich voll gesperrt. Die Arbeiten laufen rund um die Uhr, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Möglicherweise kann die Sperrung schon vor Montagfrüh, 5 Uhr, aufgehoben werden. Bis dahin wird der Fernverkehr großräumig umgeleitet. Zwischenzeitlich kommt es immer mal zu Staus auf den Umleitungsstrecken.

Die Großbaustelle löst sich nach 18 Monaten Bauzeit langsam auf: Wie berichtet rollt der Verkehr auf der Wolfenbütteler Straße stadtein- wie stadtauswärts Richtung Harz seit dem vergangenem Wochenende über das neue Brückenbauwerk, das die Behelfsbrücken nun überflüssig macht. Daher ist nun die A39 darunter voll gesperrt.

Schwere Brocken: Brücken wiegen ungefähr 230 Tonnen

Für das Ausheben der drei Behelfsbrücken sind zwei Schwerlastkräne mit einer Tragkraft von jeweils über 650 Tonnen im Einsatz. Die Kräne heben die Brücken aus den Verankerungen. Schwere Brocken: Die beiden Brücken für den Kraftverkehr wiegen jeweils ungefähr 230 Tonnen. Eine davon ist 76 Meter lang. Die für den Stadtbahnverkehr genutzte Brücke wiegt rund 160 Tonnen.

Die Arbeiten am Kreuz Süd sind fast ein Jahr früher abgeschlossen als ursprünglich geplant. Die Kosten von rund 23 Millionen Euro werden voraussichtlich eingehalten.

Alte Brücke hatte unter dem Schwerlastverkehr gelitten

Rund acht Monate allerdings wird es noch dauern, bis alle Arbeiten vollendet sind. Unter anderem muss in dem Autobahn-Ohr, in dem sich zuletzt auf natürlichem Wege ein Tümpel aus Okerwasser gebildet hatte, ein Regenrückhaltebecken angelegt werden: Dort wird künftig das von der Autobahn abfließende Regenwasser gesammelt und der Oker zugeführt. Zudem muss die Asphaltdecke der A39, die unter den Baufahrzeugen gelitten hat, wieder in Ordnung gebracht werden.

Rund 110.000 Fahrzeuge passieren das Autobahnkreuz täglich: 50.000 auf der Brücke, 60.000 unten drunter. Darunter auch viel Schwerlastverkehr. Nötig geworden war der Bau der neuen Brücke, weil sich auch aufgrund der hohen Verkehrsbelastung deutliche statische Defizite ergeben hatten, die „umfangreiche Verstärkungsmaßnahmen erforderlich gemacht hätten“, wie es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes heißt. Die alten Brücken waren 1965 gebaut worden.

Der Text wird akualisiert.

