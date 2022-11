Alba Braunschweig: Gib deinen Kleidern eine zweite Chance!

Der Abfallentsorger Alba beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit der Stadt Braunschweig an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung (EWAV). Das Motto lautet diesmal: „Nachhaltige Textilien: Wiederverwendung statt Verschwendung“. Wie Alba in einer Medienmitteilung erklärt, gibt es im Rahmen der Aktionswoche ein Rahmenprogramm für große und kleine Interessenten.

Ab dem heutigen Montag bis kommenden Freitag gibt es im Kunden- und Umweltzentrum, Karrenführerstraße 1-3, jeweils von 10 bis 12 Uhr Nähaktionen, bei denen Grundschüler kreative Schutzumschläge für Bücher/Hefte gestalten können. Von 13 bis 17 Uhr steht kreatives Umgestalten und Reparieren von Kleidung mit einfachen Mitteln für Erwachsene auf dem Programm. Die Nähaktionen werden in Kooperation mit der Nähwerkstatt Flickwerk, dem Verein des Pädagogisch-Psychologischem Therapiezentrum in Braunschweig angeboten.

Kommenden Sonntag gibt es einen Kleiderbasar in der Stadthalle

Am Sonntag, 27. November, lädt Alba von 11 bis 18 Uhr in den Kleinen Saal der Stadthalle zum Kleider- und Informationsbasar. Second-Hand-Geschäfte aus Braunschweig aber auch Privatpersonen können dort gebrauchte Textilien anbieten, verkaufen, tauschen oder verschenken.

Matthias Fricke, Geschäftsführer der ALBA Braunschweig GmbH: „Das diesjährige Motto ist aus unserer Sicht besonders wichtig, denn Fast-Fashion wird immer beliebter, da sie günstig ist. Die Produktion dieser Textilien verbraucht allerdings nicht nur enorm viele Ressourcen, sondern verursacht auch massive Umweltverschmutzungen. Die Kleidungsstücke werden außerdem oft unter schlimmen Arbeitsbedingungen hergestellt. Deswegen nimmt ALBA schon seit einigen Jahren an der EWAV teil, um auf solche Missstände hinzuweisen und Abfallvermeidung sowie einen bewussten Umgang mit Ressourcen zu fördern.“

Albas Appell: Kleidung reparieren (lassen)

Textilien müssten keineswegs im Abfall landen. Neben der Reparatur von Kleidung in Änderungsschneidereien böten die Volkshochschule, das Haus der Familie und die Nähwerkstatt Flickwerk in Braunschweig kostengünstige oder sogar kostenlose Nähkurse an. „Flohmärkte und Second-Hand-Börsen empfehlen sich, um ausgemusterte Textilien zu verkaufen, tauschen oder zu verschenken. Aussortierte Kleidung erhält damit eine zweite Chance. Alternativ können Textilien auch an die Alttextilsammlung gespendet werden“, so Fricke.

Weitere aktuelle Themen aus Braunschweig:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de