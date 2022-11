Braunschweigs Dompredigerin zum Totensonntag und zur Ewigkeit

Totensonntag. Gedenken an die Verstorben. Es ist der letzte Sonntag vor dem Advent, Einer jener stillen Tage, die zum Innehalten auffordern. Für die Christen endet damit das Kirchenjahr. Dompredigerin Cornelia Götz in ihrer Sonntagspredigt: „Wir erinnern an Menschen, die zu unserem Leben gehört haben, die wir geliebt, zu spät getroffen haben, die wir noch ganz anders hätten kennenlernen wollen.“ Sie seien vorangegangen in Gottes Ewigkeit. „Und haben uns nun eine zutiefst existenzielle Erfahrung voraus: Sie wissen, wie es ist.“

Wenn sie in Trauerhäuser komme, um sich erzählen zu lassen von dem Menschen, den sie beerdigen werde, dann wundere sie sich mich manchmal, wie wenig die Nächsten voneinander wüssten – auch wenn sie in großer Liebe miteinander und nicht nebeneinander gelebt hätten, so die Dompredigerin. „Allermeist ist es ein inneres Fotoalbum, das sich nur langsam öffnet, und manchmal wird daraus unter Tränen und Lächeln ein bewegtes Bild.“

Dompredigerin Götz: Irgendetwas glaubt jeder

Es sei uns Menschen eigen, dass wir rückblickend eine Lebensgeschichte erzählten als wäre sie eine logische Folge von bewussten Entscheidungen. „Dabei haben wir das Wenigste in der Hand: Wo und in welche Familie wir geboren wurden, welche Ereignisse in unserer Lebenszeit fallen und ob sie für uns selbst zu Zäsuren wurden, wen wir getroffen, bemerkt und in unser Leben gelassen haben.“

Irgendetwas glaube jeder, meinte die Dompredigerin. „Je nachdem, was uns am ehesten tröstet oder was wir mit rationalem Denken erklären können, was uns eingeschrieben ist von Kindesbeinen an.“ Aber ob es wahr sei, dass wir am Ende einfach wieder zu Erde würden oder doch wiedergeboren als ein anderes Wesen, ob es wahr sei, dass unsere Seele weiterlebe oder wir doch mit Fleisch und Knochen auferstünden, könne keiner wissen.

Das Sterben: Ein Weg, der nicht unserem Willen folgt

Die Toten seien vorangegangen in Gottes Ewigkeit, sie wiesen einen Weg, den wir alle auch gehen würden. Schritt für Schritt. „Es ist ein Weg, den wir nicht denken können. Es ist ein Weg, den wir nicht verstehen und der nicht unserem Willen folgt. Es ist ein Weg, der vorher nicht zu sehen war. Es gibt nichts zu wissen. Wahrheit kann sich erweisen im Suchen und Ankommen.“

Weitere aktuelle Themen aus Braunschweig:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de