Ein Leerstand weniger: „Hans im Glück“ startet in Braunschweig

Braunschweig. Am Dienstag eröffnet das Burgerrestaurant am Bohlweg nach anderthalb Jahren Leerstand. Vorgänger Burgerista hatte sich im Sommer 2021 verabschiedet.

Im einstigen „Burgerista“ am Bohlweg in Braunschweig eröffnet jetzt das Burgerrestaurant „Hans im Glück“.

Am Bohlweg eröffnet das nächste Burgerrestaurant: „Hans im Glück“ startet am Dienstag, 3. Januar. Es ist der erste Standort der Burgerkette in Braunschweig. Das Restaurant hat die Räume der Burgerkette „Burgerista“ übernommen und schließt damit einen Leerstand. Das Franchiseunternehmen „Burgerista“ war im Sommer 2021 durch die langen Schließungen in der Corona-Pandemie schwer angeschlagen und hatte seine Filialen in Deutschland aufgegeben.

„Hans im Glück“ ist ebenfalls ein Franchise-Unternehmen mit nach eigenen Angaben rund 90 Burgergrills in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hauptsitz des Unternehmens ist München.

Die Eröffnung der Filiale am Bohlweg 19, gelegen zwischen dem türkischen Restaurant Taksim und der Vital-Apotheke, war ursprünglich für Oktober anvisiert, hat sich aber verzögert. Nach wie vor werden Mitarbeiter gesucht – vom Küchenmitarbeiter übers Barpersonal bis zum Schichtleiter. Das Restaurant hat nach eigenen Angaben Platz für 153 Gäste, draußen kommen weitere 44 Sitzmöglichkeiten hinzu.

Blick in eine Filiale der Burgerkette „Hans im Glück" – die Birkenstämme sind ein Markenzeichen. Foto: Paul Zinken / dpa

Vom Rindfleischburger bis zum veganen Bratling

Die Kette „Hans im Glück“ wurde 2010 gegründet und versteht sich als eine Art Gegenentwurf zu Fastfood-Ketten wie McDonald’s und Burger King. Die Speisekarte führt Edelburger in allen Varianten auf, sowohl für Fleischliebhaber als auch für Vegetarier und Veganer – etwa mit Walnuss- und Olivenbratlingen. Außerdem gibt es Salate und Bowls, Kuchen und Cocktails.

2019 hatte das Unternehmen zudem frittierte „Insektenburger“ im Angebot, die zu etwa einem Drittel aus „Buffalowürmern“ bestanden – die Burger mit dem Namen „Übermorgen“ finden sich aber inzwischen nicht mehr auf der Karte.

„Peter Pane“ ging einst aus „Hans im Glück“ hervor

Gastronom und Koch Thomas Hirschberger, der Gründer von „Hans im Glück“, hatte einst auch die Kette „Sausalitos“ gegründet. Anfang 2020 verkaufte Hirschberger 90 Prozent seiner Anteile an „Hans im Glück“ an die Gründer der Bäckereikette Backwerk: Dirk Schneider und Hans-Christian Limmer.

Übrigens: Die Ursprünge der Burgerkette „Peter Pane“ gehen ebenfalls auf „Hans im Glück“ zurück: Der Chef von „Peter Pane“ war zuvor Franchisenehmer bei „Hans im Glück“ mit zwölf Filialen. Doch man überwarf und trennte sich, der ehemalige Franchisenehmer gründete sein eigenes Unternehmen: „Peter Pane“. Ein jahrelanger Rechtsstreit folgte, unter anderem ging es um Plagiatsvorwürfe.

Mittlerweile ist der Streit beigelegt – man einigte sich. Beide Ketten befinden sich auf Wachstumskurs. „Peter Pane“ ist bereits seit 2018 in Braunschweig vertreten, mit einem Burgerrestaurant im Brawo-Park.

