Hausverbot für den Leiter des Braunschweiger Gesundheitsamtes

Seit mehr als zehn Monaten darf der Leiter des Braunschweiger Gesundheitsamtes sein eigenes Amt nicht betreten: Hausverbot. Nach Informationen unserer Zeitung leitet er das Gesundheitsamt seitdem aus dem Homeoffice. Der Grund dafür: Der 59-Jährige ist vom Amtsgericht Hannover per Strafbefehl wegen des Missbrauchs von Jugendlichen zu 90 Tagessätzen verurteilt worden: 11.700 Euro Geldstrafe.





Der Strafbefehl ist Ende Januar rechtskräftig geworden und steht einem Urteil gleich. Er liegt der Redaktion vor. Dreimal, so steht es in dem Strafbefehl, hat sich der Mann mit einer 14-Jährigen zum bezahlten Geschlechtsverkehr in einem Hotel getroffen, jeweils in Hannover. Er habe dabei das jugendliche Alter des Mädchens „billigend in Kauf genommen“, so das Amtsgericht. Als Beweismittel werden Chatprotokolle, Kalendereinträge sowie Zeugenaussagen aufgeführt. Alle drei Taten fanden demnach zu Beginn des zweiten Corona-Lockdowns Ende 2020 statt.



Die Stadtverwaltung nimmt zu schwebenden Verfahren keine Stellung

Die Stadt Braunschweig als Dienstherr ist nach Informationen unserer Zeitung von der Staatsanwaltschaft über den Strafbefehl informiert worden. So ist es vorgeschrieben. Die Stadt hat daraufhin nach Informationen unserer Zeitung zeitnah mit vorläufigen Maßnahmen reagiert: Sie hat dem Amtsleiter verboten, das Gesundheitsamt zu betreten. Entzogen wurde ihm bis auf Weiteres außerdem die Zuständigkeit für den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst.

Vom Dienst suspendiert hat die Stadtverwaltung den Amtsleiter allerdings nicht: Er leitet das Gesundheitsamt seit fast einem Jahr von zu Hause aus. Die Redaktion erfuhr aus sicherer Quelle, dass ein internes Disziplinarverfahren eröffnet wurde und noch nicht abgeschlossen ist.

Die Stadtverwaltung bestätigt dies nicht, dementiert es aber auch nicht. Stadtsprecher Adrian Foitzik: „In Personalangelegenheiten gelten für die Verwaltung strenge Verschwiegenheitspflichten, weshalb die Stadt Braunschweig grundsätzlich zu schwebenden Verfahren keine Stellung nimmt.“

Auf folgende Fragen, die die Redaktion der Stadtverwaltung gestellt hat, darf sie sich also nicht äußern: Warum wurde der Amtsleiter nicht vom Dienst suspendiert? Gibt es ein disziplinarrechtliches Verfahren gegen ihn? Wenn ja: Welches Ziel hat das Verfahren und wie ist der Stand? Wenn kein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde – warum nicht? Konkret: Wird versucht, ihn des Amtes zu entheben?

Wann darf ein Beamter oder eine Beamtin aus dem Dienst entfernt werden?

Auf die allgemeine Frage, bei welcher Art oder bei welcher Schwere von außerdienstlichen Dienstvergehen einem Beamten in Niedersachsen die Entfernung aus dem Dienst droht, heißt es aus der städtischen Pressestelle: „Eine allgemeingültige Antwort gibt es hier nicht, weil das Gesetz einen strikten Einzelfallbezug vorschreibt.“ Eine Disziplinarmaßnahme sei zunächst nach der Schwere des Dienstvergehens zu bemessen: „Bei Pflichtverletzungen, die auch Straftaten darstellen, ist vorrangig die strafrechtliche Wertung der Schwere der Tat zu berücksichtigen.“

Wenn ein Beamter zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird, verliert er laut Beamtenstatusgesetz automatisch seine Beamtenrechte – das heißt, er muss aus dem Dienst ausscheiden und verliert seine Bezüge und Pensionsansprüche.

Zur Einordnung: Bei einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen gilt man als nicht vorbestraft, das polizeiliche Führungszeugnis bleibt eintragsfrei. Erst ab 91 Tagessätzen gilt man als vorbestraft. Der sexuelle Missbrauch von Jugendlichen wird nach dem Strafgesetzbuch (Paragraf 182) mit einer „Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“. Das Amtsgericht Hannover ist mit seinem Strafbefehl in diesem Fall also am unteren Rand der Strafzumessung geblieben.

So schätzt ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht den Fall ein

Die Entfernung aus dem Dienst ist die schärfste aller Disziplinarmaßnahmen. Im Niedersächsischen Disziplinargesetz, Paragraf 14, zur Bemessung von Disziplinarmaßnahmen heißt es: „Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der durch ein schweres Dienstvergehen das Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit endgültig verloren hat, ist aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen.“Eine große Rolle bei der Prüfung eines Einzelfalls spielt, ob ein außerdienstliches Vergehen einen engen Bezug zum Amt des Beamten hat. Zu berücksichtigen sind jedoch auch entlastende Umstände.

Dr. Ulrich Hallermann ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Mainz und beantwortet auf seiner Homepage umfangreich die Frage: „Wann droht Beamten die Entfernung aus dem Dienst?“ Unsere Redaktion hat ihn um eine rechtliche Einschätzung gebeten. Hallermann betont eingangs: Er kenne die Akte zu dem Fall nicht, könne deshalb nur eine vage Einschätzung geben.

Dass ein Amtsleiter sein eigenes Amt nicht betreten darf und er es aus dem Homeoffice leitet, sei „sehr ungewöhnlich“, sagt Hallermann: „Das kenne ich aus der Praxis so nicht. Entweder suspendiert man einen Beamten, oder man suspendiert ihn nicht.“ Warum wurde der Mann nicht suspendiert? „Dass er nicht suspendiert wurde, deutet darauf hin, dass eine Entfernung aus dem Dienst vom Dienstherrn nicht angestrebt wird“, so Hallermann. Er gehe aber davon aus, dass ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde: „Es gibt ja auch noch andere disziplinarische Maßnahmen als die Entfernung aus dem Amt, beispielsweise einen Verweis, eine Geldbuße oder eine Zurückstufung.“

Der Leiter des Gesundheitsamtes äußert sich gegenüber unserer Redaktion nicht

Hallermann: „Auffällig ist, dass die ausgeurteilte Strafe mit 90 Tagessätzen für den Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen relativ niedrig ausgefallen ist und am unteren Rand des Strafrahmens bleibt. Das könnte eine Entfernung aus dem Dienst schwierig machen.“

Der Leiter des Gesundheitsamtes äußert sich gegenüber unserer Redaktion nicht. Die Redaktion hat ihn am Freitag, 9. Dezember, um eine Stellungnahme gebeten mit Fristsetzung bis Dienstagabend, 13. Dezember. Nach Ablauf der Frist hat die Redaktion ihn erneut über seine Dienstmail und seinen Anwalt, der ihn in dem Strafverfahren vertreten hat, kontaktiert und die Frist noch einmal bis Donnerstagmittag verlängert. Eine Rückmeldung blieb bis Redaktionsschluss aus.

