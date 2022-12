Braunschweig. In einer vierten Klasse der Grundschule Gliesmarode in Braunschweig konnten wir dabeisein. So lernt man jetzt das Glück.

Eine vierte Klasse der Grundschule Gliesmarode hat derzeit immer mittwochs in der ersten Stunde Glücksunterricht. Die Studentinnen Stefanie Gehrke (in gelb) und Lena Pape (rechts daneben) führen durch den Unterricht..

Schule besser machen Super! So wird in Braunschweig das Schulfach Glück unterrichtet

Wie er begrüßt werden will? Tanzend natürlich! Der zehnjährige Farzin springt noch einmal durch die Tür vor seinen Klassenraum und schwingt die Hüften, lässt die Arme kreisen. Er ist nicht allein. Stefanie Gehrke und Lena Pape machen mit. Zum zweiten Mal an diesem Morgen mit Farzin. „Man darf sich auch zweimal begrüßen lassen“, sagt der Viertklässler und strahlt. Die Studentinnen Gehrke und Pape, die auch den Faustgruß anbieten und die Hände auf Wunsch zum Herz formen, gestalten die erste Stunde an diesem Mittwochmorgen in der Grundschule Gliesmarode . Es ist eine besondere, denn auf dem Stundenplan steht Glücksunterricht . Und der soll schon vor dem Schul-Gong Spaß machen.

Farzin hüpft wieder in den Klassenraum , der noch in schummriges Licht getaucht ist, im Hintergrund läuft Weihnachtsmusik. Ein ruhiges, heimeliges Ankommen ist es für die Kinder. Ihre Füße stecken in Hausschuhen, wer es kuschelig warm mit Mütze mag, darf die gerne aufbehalten. Natürlich gilt das nicht nur für den Glücksunterricht . Erst um fünf vor acht Uhr geht das Licht an und die Stunde beginnt, mitten im Klassenraum im Kreis auf dem Teppich. Gehrke und Pape haben vier Bilder vor den Kindern ausgebreitet, die einen Hinweis auf den Inhalt der Stunde geben sollen. „Worum geht es heute in der Stunde?“ fragt Gehrke. „Ums Helfen “, sagt die neunjährige Marlen. „Wenn man jemandem hilft, wird der glücklicher und man selbst dann auch.“

Glücksunterricht von den Herbstferien bis zum Ende des ersten Halbjahrs

Kleine Glücks-Profis sitzen da in dieser vierten Klasse. Seit Ende der Herbstferien haben sie einmal in der Woche Glücksunterricht bei den Studentinnen des Glücksforschers Tobias Rahm , der an der TU Braunschweig am Institut für Pädagogische Psychologie lehrt. Er hat das „GlüGS“-Projekt in Braunschweig auf den Weg gebracht, bei dem rund 300 Viertklässlerinnen und Viertklässler aus 16 Braunschweiger Schulen bis zum Ende des ersten Schulhalbjahrs erfahren sollen: Glück ist lernbar.

Forsch!-Podcast- Glück lässt sich trainieren

Ins Leben gerufen hat Rahm das Projekt mit der Buchautorin Carina Mathes . Ihre Bücher „Curriculum Schulfach Glückskompetenz “, von denen zwei Ausgaben erschienen sind, bilden das inhaltliche Grundgerüst. Was ist Glück? Wie kann man Glück vermehren? Kann man Glück im Körper spüren? Und was hat das alles mit Dankbarkeit zu tun? Spielerisch und kreativ werden Themen wie diese Woche für Woche bearbeitet.

Helfen macht glücklich – und der, dem geholfen wird, hilft auch gerne

Wie auch das Thema Hilfe . „Man hat Glück , wenn jemand einem hilft“, sagt Farzin und gibt ein Beispiel: „Als ich klein war, konnte ich nicht alleine die Tür öffnen. Da hat mir mein Papa geholfen.“ Marlen erzählt: „Ich wollte gestern etwas an einen Balken hängen und bin nicht dran gekommen, da hat Papa mich hochgehoben.“ Und ob sie auch schon jemand anderem geholfen haben?, will Gehrke wissen. Oskar sagt: „Wenn mein kleiner Bruder auf der Treppe ausrutscht, dann trage ich ihn zu Papa.“

Wie möchte ich in der kommenden Zeit helfen? Das haben sich die Kinder überlegt und auf Zetteln notiert. Foto: Bernward Comes

Nisa erinnert sich daran, dass sie ihrer Klassenlehrerin Andrea Bieler geholfen hat: „Ich habe Frau Bieler geholfen, die Sterne ans Fenster zu kleben.“ Und Maja blickt voraus: „Ich würde gerne Tierärztin werden, dann könnte ich unseren Hund gratis behandeln.“ Helfen, sagt Gehrke, könne zur Kettenreaktion werden. Wenn einer damit anfange, machten andere das auch. „Es sei denn, einer bleibt stur“, wirft Oskar ein. Und Pape erwidert: „Das kann passieren, aber meistens freut man sich doch, wenn einem geholfen wird.“

An diesem Tag haben die Kinder mit den Studentinnen die sechste von insgesamt elf Glücksstunden . Merkt man da bereits einen Unterschied bei den Schülerinnen und Schülern? Klassenlehrerin Bieler sagt, ja: „Sie achten sehr aufs Positive und sind darauf bedacht, den anderen Klassenkameraden Komplimente zu machen.“ Bieler hat ein Glas im Klassenraum aufgestellt, in das für jedes Kompliment eine Murmel purzelt. Ist das Glas voll, gibt es eine Belohnung für die ganze Klasse. Bevor die Glücksstunden nach den Herbstferien starteten, hatte Bieler mit ihren Kindern auch Glücks-Tagebücher gebunden. Darin können sie ihre schönen Glücks-Momente festhalten.

„Ich hab’ ein Glücksgefühl im Bauch“

Am Ende dieser Glücksstunde sollen die Kinder überlegen, wie sie anderen Menschen helfen könnten. Ein konkretes Vorhaben sollen sie aufschreiben. Jeder notiert seine Idee auf einem kleinen Zettel, auf der anderen Seite den Namen. Mit dem Namen nach oben legt jeder von ihnen seinen Zettel auf einen kleinen Tisch. Oben drauf kommt ein „Muggelstein“, bunte Glassteine, die sich die Kinder aus Papes Hand aussuchen können. „Wenn ihr die Aufgabe gemacht habt, dann dürft ihr Euch den Muggelstein nehmen und dafür einen gelben Papierstern an dieselbe Stelle legen.“ Da bekommen einige ganz glänzende Augen, denn die Glassteine sind schön.

Mit einem Spruch schließen Gehrke und Pape die Stunde ab. Und alle sprechen mit: „Gelber Rucksack geh’ jetzt auf, ich hab’ ein Glücksgefühl im Bauch. Das gefällt mir, das ist toll, da mach’ ich meinen Rucksack voll. Ja, ja, ja, Glück ist für uns alle da.“

„Es ist faszinierend, wie die Kinder komplexe Konstrukte begreifen“

Und auch für die Studentinnen sind diese Stunden positive Erfahrungen, wie sie berichten. Pape sagt: „Es ist faszinierend, wie die Kinder komplexe Konstrukte begreifen.“ Neuroplastizität zum Beispiel, also die Fähigkeit des Gehirns, sich so zu verändern, dass es optimal auf neue äußere Anforderungen reagieren kann. Zur Anschauung haben sie in einer der vergangenen Stunden einen Papierflieger gefaltet, dann wieder auseinander und immer wieder gefaltet und auseinandergefaltet, sodass er sich bei mehreren Malen wie von allein falten ließ. „Und die Kinder haben dann gesagt: Ja, je häufiger wir etwas machen, desto einfacher wird es.“ Gehrke sagt: „Ich gehe in die Klasse schon mit einem Lächeln rein und gehe mit einem noch größeren Lächeln raus.“

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de