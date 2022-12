Feuer in Braunschweiger Wohnung – Mann springt aus Fenster

Braunschweig. Ein Feuer brach am Donnerstagabend in einer Wohnung im Westlichen Ringgebiet aus. Der Bewohner sprang in der Not aus dem Fenster.

Die Feuerwehr löschte in der Nacht zu Freitag einen Wohnungsbrand in der Braunschweiger Lenaustraße.

In einer Wohnung im Westlichen Ringgebiet ist am späten Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner der Wohnung in der Lenaustraße hatte es sich zuvor auf seinem Sofa bequem gemacht und eine Zigarette angezündet, teilt die Polizei mit. Anschließend war er eingeschlafen. Die Zigarette kam mit dem Sofa in Kontakt und zündete dieses an. Im Verlauf breitete sich der Brand zudem auf eine Matratze aus.

Flucht aus dem Fenster

Als der Mann von dem Feuer geweckt wurde, flüchtete er aus dem Fenster. Bei seinem Sprung aus dem ersten Obergeschoss verletzte er sich nach Angaben der Polizei leicht. Der Notarzt behandelte ihn, bevor der Rettungsdienst ihn ins Krankenhaus brachte.

Das Feuer brachten die Einsatzkräfte relativ schnell unter Kontrolle. Die Bewohner der angrenzenden Wohnungen konnten wenig später wieder in diese zurückkehren. Berichte von einer Feier und mehreren Personen in der Wohnung konnte die Polizei Braunschweig nicht bestätigen.

