Polizei Braunschweig stellt Jugendlichen kurz nach Diebstahl

Zwei Personen haben n der Nacht zu Freitag einen 23-jährigen Mann von auf dem Fußweg der Gliesmaroder Straße in Braunschweig angerempelt und ihm dabei sein Handy gestohlen. Als der Mann die beiden Täter auf den Diebstahl ansprach, bedrohte ihn einer der Beiden, heißt es in der Pressemitteilung. Der 23-Jährige alarmierte die Polizei, die die Fahndung nach den Tätern einleitete und einen von ihnen, einen Jugendlichen, vor Ort antraf. Das gestohlene Handy stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem zweiten Täter, dauern an. Wegen räuberischem Diebstahl hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de