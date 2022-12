Violetta aus Braunschweig singt bei „Ein Herz für Kinder“

Die Klasse 5b der Realschule Maschstraße unterstützt ihre Mitschülerin Violetta (nicht auf dem Foto), die bei der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" auftritt. In der Mitte: eine Freundin, mit der Violetta gemeinsam aus der Ukraine geflüchtet ist.

Eine vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtete Schülerin der Realschule Maschstraße wird bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ auftreten, die das ZDF am Samstag, 17. Dezember, ab 20.15 Uhr live ausstrahlt.

Violetta geht seit September in die Klasse 5b der Braunschweiger Realschule. Bei der Spendengala werde sie einen Solo-Gesangsauftritt haben, teilt ihr Klassenlehrer Markus Kucharek mit. Violetta habe in der Ukraine in einem Chor gesungen, der Kontakt zur Spendengala sei privat entstanden.

Die Klasse 5b spendet den Erlös ihres Kinderpunsch-Verkaufs

Violettas Klasse unterstützt die Spendengala: Durch den Verkauf von Kinderpunsch hat die Klasse 352,75 Euro eingenommen, die Violetta bei der Gala an Johannes B. Kerner übergeben will.

Die „Ein Herz für Kinder“-Spendengala wird jedes Jahr Anfang Dezember im ZDF ausgestrahlt. Für die Gala am Samstag kann man bereits jetzt über eine Telefon-Hotline spenden.

dart

