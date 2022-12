Bohlweg-Schießerei: Haft nach Auto-Attentat in Braunschweig

Nach seiner Urteilsbegründung wünschte der Vorsitzende Richter Ralf Polomski allen Beteiligten am Landgericht Braunschweig noch ein schönes Weihnachtsfest. Die beiden Angeklagten im Prozess um die Schießerei am Bohlweg im Frühjahr dieses Jahres werden die Feiertage allerdings hinter Gittern verbringen müssen.

Die 9. Strafkammer weitete die U-Haft der Männer aus, indem sie beide zu Freiheitsstrafen von drei beziehungsweise vier Jahren verurteilte. Im Wesentlichen hatte das Gericht zwei Tatvorgänge zu bewerten: Am 7. März sollen drei Männer in einem Mercedes absichtlich auf einen 22-Jährigen zugefahren sein, der an einem Gebäude im Magniviertel stand. Der 22-Jährige rettete sich per Hechtsprung über die Motorhaube vor schweren Verletzungen oder gar Tod.

Mittäterschaft zu versuchtem Totschlag und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Der Wagen prallte mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 Stundenkilometern gegen die Fassade eines Geschäfts. Vorausgegangen war ein heftiger Streit zwischen dem 22-Jährigen und einem der Angeklagten. Die Beschuldigten wollten vor Gericht den 22-Jährigen als Aggressor ausgemacht haben. Dieser habe zuerst mit einem Hammer die Scheibe des Mercedes zertrümmert. Der Fahrer habe vor Schreck die Kontrolle über das Auto verloren, das Lenkrad verrissen und sei gegen das Gebäude gefahren, so die Gegenversion.

Letzterer schenkte das Gericht aber keinen Glauben und berief sich auf den Ort der Scherbenfunde und einen Zeugen, der ein Motorheulen vernommen hatte, das auf schnelles Beschleunigen schließen lässt. Zudem hatte ein Sachverständiger erklärt, dass es keine Bremsspuren gegeben habe und der Aufprallwinkel nicht durch das Verreißen des Lenkrads zustande komme.

Wegen Mittäterschaft zu versuchtem Totschlag und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verurteilte das Gericht den 39-Jährigen zu drei Jahren Haft. Eine Handyauswertung hatte ergeben, dass sich der Mann und der 22-Jährige zuvor gegenseitig via Textnachrichten beschimpft hatten. „Du wirst Dreck fressen!“ gehörte noch zu den harmloseren Drohungen. Der Bruder des Angeklagten, der am Steuer gesessen haben soll, wird sich laut Kammer ebenfalls vor Gericht verantworten müssen.

Auf der Flucht durchs Magniviertel Richtung Schlossarkaden trifft das Opfer einer von zwei Schüssen

Zwei Tage später hatten sich der 22-Jährige und die beiden Angeklagten – diesmal zufällig – ein weiteres Mal in der Innenstadt getroffen. Auch hier gingen die Schilderungen zu dem Vorfall auseinander. Der 22-Jährige hatte ausgesagt, von den beiden Angeklagten angegriffen worden zu sein. In der Folge sei er weggerannt. Auf der Flucht durch das Magniviertel Richtung Schlossarkaden hatte ihn einer von zwei Schüssen des 38-jährigen Beschuldigten im Beckenbereich getroffen.

Letzterer hatte während des Prozesses erklärt, dass die Waffe nur der Verteidigung gedient habe und es Warnschüsse gewesen seien. Zuvor habe der 22-Jährige mit einem Schlagstock auf ihn und seinen Kumpel eingedroschen. Auch hier hielt das Gericht die Aussage des 22-Jährigen für glaubhafter – unter anderem, weil kein Zeuge einen Schlagstock bemerkt hatte. Folge: vier Jahre Haft für den 38-Jährigen.

Polomski fasste zusammen: Vieles in dem Prozess sei nicht leicht und einiges ungewöhnlich gewesen. Zum einen, weil der 22-Jährige nur gegenüber der Polizei, aber nicht vor Gericht ausgesagt habe – sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Die beiden Angeklagten hätten sich zudem nur über ihre Verteidigung eingelassen, die Beantwortung von Fragen aber abgelehnt.

Der Konflikt zwischen den Beteiligten, alle albanische Staatsbürger, habe sich zudem mitten im Stadtzentrum abgespielt. Und: Beide Beschuldigten waren früher mit dem Opfer befreundet. Einer hatte mit ihm kurzzeitig zusammen gewohnt, der andere war sogar bei der Geburt seines Sohnes dabei.

