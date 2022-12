Braunschweig. Die 28-Jährige saß gerade in einem Café, als sie mit ansah, wie eine 84-Jährige in der Fußgängerzone bestohlen wurde – dann rannte sie los.

Polizei Braunschweig Das ist Courage: Frau hält Diebe in Braunschweigs Innenstadt fest

Große Zivilcourage hat eine 28-Jährige am Freitagmittag in der Braunschweiger Innenstadt bewiesen. Die Frau saß gerade in einem Café, als sie aus dem Fenster folgendes Geschehen beobachtete:

Eine 84-Jährige wurde laut Polizeibericht gegen 13.50 Uhr von zwei jungen Frauen gleich zweimal heftig angerempelt. Die ältere Dame ärgerte sich zunächst nur wie das passieren konnte – schließlich sei die Innenstadt zu dieser Zeit längst nicht überfüllt gewesen. Kurz darauf kam der 84-Jährigen der Gedanke, bestohlen worden zu sein. Sie kontrollierte ihre Handtasche und stellte fest, dass ihr Portemonnaie fehlte.

Deutlich schneller als das Diebstahl-Opfer, konnte die 28-jährige Zeugin in dem Café das Geschehene einordnen. Sie beobachtete den Diebstahl ganz genau, verließ das Café daraufhin ohne jedes Zögern und lief den Diebinnen hinterher. Es gelang ihr, eine der beiden Frauen zu stoppen. Bis die Polizei eintraf, bat sie einen weiteren Passanten beim Festhalten der Diebin zu helfen. Das Portemonnaie der älteren Dame hatte die Frau noch bei sich. Die zweite Frau konnte flüchten.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben schon jetzt, dass die festgenommene 18-Jährige bereits zuvor wegen Diebstahls bekannt geworden war – ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls wurde eingeleitet.

