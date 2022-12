2000 Menschen beim Weihnachtssingen im Braunschweiger Stadion

Braunschweig. So lief die Premiere in Braunschweig bei eiskalten Temperaturen. Wie geht es weiter?

In Braunschweig war es eine Premiere: Weihnachtssingen im Eintracht-Stadion. Rund 2000 Menschen kamen am Freitag Abend, um gemeinsam klassische Weihnachtslieder wie „Stille Nacht“, „O Tannenbaum“ und „Schneeflöckchen“ zu singen – und das mutete mal nach Männergesangsverein, kubanischen Klängen oder Ballett-Begleitmusik an.

Gerd-Peter Münden initiierte das Weihnachtssingen

Das Braunschweiger Weihnachtssingen geht auf eine Initiative von Gerd-Peter Münden zurück, der „Klasse! Wir singen“ ebenso auf den Weg gebracht hat wie das Weihnachtssingen, das in vergangenen Jahren in Kirchen unserer Region stattfand.

Im Stadion Weihnachtslieder zu singen, wie es auch in anderen Städten gemacht wird, habe er schon lange umsetzen wollen, so Münden. Im vergangenen Jahr sei bereits alles dafür vorbereitet gewesen, doch dann habe die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht.

2023 soll das Weihnachtssingen wieder im Stadion stattfinden

Doch der Wunsch blieb bestehen, die traditionellen Lieder wieder zu singen: „Wenn wir unsere kulturelle Identität aufgeben, dann bleibt nur noch eine und die ist kommerziell und amerikanisch“, sagt Münden.

Veranstalter war Paul Kunze mit seinem Unternehmen Applaus Kulturproduktionen. 2023 soll das Weihnachtssingen wieder im Stadion stattfinden.

