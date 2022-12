ÖPNV-Echtzeit-Anzeigen in Region Braunschweig abgeschaltet

Braunschweig. In Wolfenbüttel, Peine, Helmstedt, Gifhorn und Goslar zeigen die Anzeigen die Abfahrtszeiten zum Teil nicht richtig an. Ist der Hersteller schuld?

Die Echtzeit-Angaben an Bushaltestellen in der ganzen Region Braunschweig-Wolfsburg machen laut Regionalverband Braunschweig große Probleme

Die neuen Anzeiger an den Haltestellen von Bussen und Stadtbahnen machen Kummer. Sie funktionieren vielerorts nicht richtig und werden zum Teil jetzt abgeschaltet. Dies teilt der Regionalverband Braunschweig am Freitag mit.

Zum Hintergrund: Für die Region hat der Verband die Koordination übernommen, was das so genannte Echtzeit-Projekt angeht. Ziel ist es, den Fahrgästen Informationen in Echtzeit anzubieten, wann Busse und Stadtbahnen genau kommen. Die Informationen sollen nicht nur in der App, in der Fahrplanauskunft und in den Fahrzeugen angezeigt werden, sondern auch an vielen Haltestellen.

Ein Teil des Projekts umfasste alle Echtzeit-Informationen und die damit verbundene Technik in den Bussen, ein anderes die Beschaffung von mehr als 450 „dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern“ (DFI). 19 kommunale Auftraggeber und 3 Verkehrsunternehmen haben sich zusammengeschlossen, um DFI-Anzeiger zu beschaffen, zum einen für die Stadt Braunschweig und die Gemeinde Cremlingen (240 Anzeiger), zum anderen für 20 teilnehmende Städte wie Wolfsburg und Salzgitter sowie Kommunen in den Landkreisen Wolfenbüttel, Peine, Helmstedt, Gifhorn und Goslar (210 Anzeiger). Nachdem zwei verschiedene Hersteller den Zuschlag bekommen hatten, sind die Geräte in Betrieb gegangen.

ÖPNV-Echtzeit-Anzeigen zeigen gar nichts oder flackern stark

Doch während sie in Braunschweig und Cremlingen ohne Probleme laufen, gab es bei den anderen Schwierigkeiten mit der Hard- und Software. Mal zeigten die Anzeiger nichts an, häufig flackerten sie stark, oder die Schrift war unlesbar. Für die Behebung der Probleme konnte der Hersteller bis heute keine Lösung präsentieren, moniert der Regionalverband. Deshalb, so entschied der Verband, werden die Anzeiger an Haltestellen abgeschaltet, wenn die Fehler nicht mehr von den Verkehrsunternehmen selber behoben werden können. „Die Anzeiger sind mit einer komplexen Hard- und Software ausgestattet, deshalb müssen wir Verkehrsunternehmen uns auf den Hersteller verlassen können, dass diese Technik funktioniert“, erläutert Anne Sagner, Geschäftsführerin der Stadtbus Goslar GmbH. Für Verbandsdirektor Ralf Sygusch steht fest: „Es bleibt eines unserer wichtigsten Digital-Projekte und wir sind bestrebt, unseren Fahrgästen in der gesamten Region so schnell wie möglich zuverlässige Informationen anzubieten.“ Wahrscheinlich werde es für die mehr als 200 nicht funktionsfähigen DFI eine neue Ausschreibung für die Beschaffung und Installation geben müssen.



