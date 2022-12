Regionaler gehts kaum: Ein neues Brot für die Region Braunschweig

Etwas rein Regionales sollte es werden – biologisch, nachhaltig, fair. Ein Brot. Eineinhalb Jahre ist es her, dass die Domäne Schickelsheim aus Königslutter, die Bio-Mühle Göddenstedt im Kreis Uelzen, die Brotinsel aus Braunschweig, die KWS Group, das Rittergut Lucklum, die Agravis Raiffeisen AG und Edeka-Görge ein besonderes Projekt auf den Weg gebracht haben – und die Universität Göttingen gleich noch mit dafür gewonnen haben.

Donata Haller, Geschäftsführerin der Domäne Schickelsheim, erklärt: „Unsere Idee war, gemeinsam ein Produkt auf den regionalen Markt zu bringen, dessen Zutaten einzig aus dem Umland stammen.“

Der Anbau des Weizens und Roggens, die Verarbeitung des Getreides – und letztlich auch die Herstellung und Vermarktung des Brotes selbst finden in der Region statt.

Der Roggen und der Weizen wurden bei lokalen Landwirtschaftsbetrieben wie dem Rittergut Lucklum angebaut, durch die Bio-Mühle Göddenstedt vermahlen und werden nun in der Vollkornbäckerei der Brotinsel zu Brot verarbeitet und geht dann in den regionalen Verkauf. Werkleiter Sebastian Stein von der Bio-Mühle Göddenstedt betont: „Es ist das regionalste Produkt, das wir derzeit verarbeiten und anbieten.“

Christian Sommer steht vor einem der großen Öfen, in denen gebacken wird. Foto: Katharina Keller

Christian Sommer, einer der Geschäftsführer der Brotinsel, hat gereizt, „dass sich Firmen aus der Region zusammengetan haben – dass man das Getreide für ein Brot hier anbaut und auch hier weiterverarbeitet. Wir also tatsächlich die komplette Wertschöpfung – vom Korn zur Ladentheke lokal halten“. Seit acht Jahren betreibt er mit seinem Partner Andreas Kröhl eine große Produktionsstätte im Gewerbegebiet in der Braunschweiger Christian-Pommer-Straße. Gestartet wurde vor rund 30 Jahren in der Leonhardstraße ganz klein, mittlerweile hat das Unternehmen mehr als 100 Mitarbeitende.

Das neue regionale Brot wird bei der Brotinsel, auf Wochenmärkten und bei Edeka Görge verkauft

In seiner Backstube wird das Brot „in Form gebracht“ und wird dann in seinen Filialen, auf den Wochenmärkten und zusätzlich in den Edeka Görge Märkten koordiniert durch den Görge-Vertriebsleiter Marco Weisse in Braunschweig verkauft. Aber nur – so eben das Konzept – im Umkreis von 50 Kilometern.

Und die Uni Göttingen? „Sie begleitet das Projekt wissenschaftlich“, erklärt Donata Haller. Es geht dabei um die Frage, wie so ein rein regionales Produkt denn beim Verbraucher ankommt? Bei Alt und Jung? Bei Frau und Mann? Beim Städter und Dorfmenschen?

Dazu wird es in den nächsten Wochen Umfragen geben – vor den Märkten im Stadtgebiet und in Randlage, auf den Märkten und den Bäckereien. Angesiedelt ist das Projekt beim Lehrstuhl „Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte“. Dr. Sarah Kühl, die gemeinsam mit Professor Achim Spiller verantwortlich ist, erklärt: „Das Brot wird vom Saatgut bis zum Endprodukt in der Region hergestellt – das ist für uns wissenschaftlich interessant. In unserer Umfrage soll es unter anderem um die Frage nach der Einstellung der Menschen gehen, was Regionales angeht.

Entscheidend dabei: Wie ist es um die Kaufbereitschaft bestellt – im Vergleich zu anderen nicht regionalen Produkten?

