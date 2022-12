Braunschweig. Das hat es in der Volkswagenhalle noch nicht gegeben. Regisseurin Heidi Aguilar: Ich könnte in Tränen ausbrechen.

Packende Turnschau Feuerwerk der Turnkunst – Riesenüberraschung in Braunschweig

Die Corona-Pause ist vorbei, das Durchhalten der Akteure und Verantwortlichen vom Feuerwerk der Turnkunst hat sich gelohnt – und das Warten der treuen Fans wird belohnt: Am Sonntag, 22. Januar 2023 (14 Uhr und 19 Uhr), und am Montag, 23. Januar (17 Uhr), steigt in der Braunschweiger Volkswagenhalle mit SPIRIT – Das Märchen vom „Goldenen Wesen“ die bislang vielleicht spektakulärste und bewegenste Turn-Show.

Achtung! – Am Sonntag, 22. Januar, um 14 Uhr ist die Turn-Show in Braunschweig bereits ausverkauft! Doch für die beiden anderen Termine in der Volkswagenhalle gibt es noch Tickets.

Tournee-Chef: Die Erleichterung ist riesengroß

„Wir sind froh, nach der Pandemie mit dem Sport in unseren Turn- und Sportvereinen, aber nach drei Jahren auch mit der Show endlich wieder an Bord zu sein. Das ist uns auch dank der Unterstützung durch das Innenministerium und den Landessportbund Niedersachsen gelungen“, freut sich Heiner Bartling, Präsident des Niedersächsischen Turner-Bundes (NTB).

Und auch Tourneechef Wolfram Wehr-Reinhold zeigt sich erleichtert, dass das Feuerwerk der Turnkunst mit SPIRIT – Das Märchen vom „Goldenen Wesen“ am 29. Dezember in Oldenburg seine Premiere feiern und bis zum 29. Januar 2023 durch Deutschland reisen wird. „Die Erleichterung ist riesengroß, nachdem wir lange Zeit nicht wussten, wie es weitergeht. Sowohl für uns als Veranstalter als auch für viele Künstler war die Pandemiezeit existenzbedrohend“, blickt Wehr-Reinhold zurück.

Doch auch durch die Treue der Fans, die ihre für die zuvor abgesagte „HARD BEAT“-Tournee gekauften Tickets nicht zurückgegeben hatten, konnte das „Feuerwerk“ überleben. Und inzwischen macht sich bei allen Beteiligten eine ganz besondere Stimmung breit. „Ich spüre bei uns allen ein Kribbeln, einen ganz besonderen Spirit und diesen werden die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in der Show spüren“, verrät er.

Regisseurin: „Ich kann mich nicht erinnern, dass es je so neu und hektisch war“

Auch Regisseurin Heidi Aguilar zeigt sich angesichts der langen Show-Abstinenz ungewöhnlich emotional. „Ich kann mich nicht erinnern, dass es je so neu und hektisch war. Noch bin ich sehr aufgeregt, die Erleichterung kommt bei mir dann hoffentlich, wenn es endlich losgeht. Allein, wenn ich über SPIRIT spreche, könnte ich in Tränen ausbrechen.“

Zum ersten Mal wird in der neuen Show eine Geschichte – in diesem Fall ein Märchen – von einer Sprecherin erzählt, zu der die Künstlerinnen und Künstler performen werden. Und zum ersten Mal wird eine Figur diese Geschichte verkörpern. Die Hauptfigur wird ein „Goldenes Wesen“ sein, dargestellt von einer Artistin des „Feuerwerk der Turnkunst Showteams“.

Magisches Gefühl der Verbundenheit und des Miteinanders

Charlotte Martin wird das Gesprochene zusammen mit all den anderen zauberhaften Wesen der Turn-Show zum Leben erwecken. Sie alle vermitteln dann laut Pressemitteilung „ein einzigartiges gar magisches Gefühl der Verbundenheit und des Miteinanders – weltenübergreifend!“

Zusammen mit ihrem Partner Lewis Trebing wird Charlotte zudem am Flying Pole zwei Sportarten miteinander verknüpfen. „Lewis kommt vom Turnen, ich aus der Sportakrobatik – daraus haben wir unseren Act kreiert“, erzählt Charlotte.

Infos und Tickets: www.feuerwerkderturnkunst.de

