Überfall in Braunschweig: Täter kommen mit Schusswaffe in Wohnung

Braunschweig. Ein 37 Jahre alter Mann ist am Donnerstag in seiner eigenen Wohnung Opfer eines Raubs geworden. Unbekannte bedrohten ihn in der Wendenstraße.

Ein Braunschweiger ist am Donnerstagabend in seiner Wohnung in der Wendenstraße überfallen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen – und erklärt den Fall wie folgt: Der 37-Jährige hatte demnach an jenem Tag gegen 20.45 Uhr einen 22 Jahre alten Bekannten zu Gast in der Wohnung. Dieser ließ in einem „günstigen Moment“ zwei weitere Personen herein.

Die zwei Männer besprühten den 37-Jährigen sofort mit einem Reizstoffsprühgerät und bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock. Das Opfer vermutete, dass die Täter Schulden eintreiben wollten. Er übergab ihnen einen dreistelligen Betrag an Bargeld. Die Täter flüchteten im Anschluss.

Der 37-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt und erschien noch am Donnerstagabend bei der Braunschweiger Polizei, um den Raub anzuzeigen. Nun laufen die Ermittlungen.

red

