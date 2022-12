Braunschweig: Mann stiehlt wiederholt Parfüm – Geldstrafe

Braunschweig. Ein Parfümerie-Mitarbeiter hatte den Dieb am Donnerstag in der Braunschweiger Innenstadt ertappt. Am Freitag fand sich der Mann vor Gericht wieder.

Die Braunschweiger Polizei wurde am Donnerstag in die Innenstadt zu einer Parfümerie gerufen. Hier hatte ein 34-Jähriger mehrere Flakons stehlen wollen. (Symbolbild)

Weil er zum wiederholten Male beim Diebstahl mehrerer Parfümflakons in der Braunschweiger Innenstadt erwischt wurde, stand am Freitag ein 34-Jähriger vor Gericht – und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Das berichtet die Braunschweiger Polizei.

Die Vorgeschichte: Am Donnerstag gegen 13 Uhr hatte der Mitarbeiter einer Parfümerie den Mann beobachtet, wie dieser diverse Flakons in seinen Jacken- und Hosentaschen verstaut hatte. Er sprach den Mann an und nahm ihn mit in das Büro der Filiale. Hier gab der Dieb die eingesteckte Ware zunächst heraus – wurde dann aber zunehmend aggressiver und versuchte, den Mitarbeiter und Zeugen des Diebstahls zu schlagen.

Braunschweiger Polizei stellt Täter – Amtsrichter verurteilt Mann zu Geldstrafe

Als der Mitarbeiter die Polizei alarmierte, flüchtete der Mann. Das Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro ließ er zurück. Die Polizei konnte den 34-Jährigen allerdings in Tatortnähe festnehmen. „Die Ermittlungen ergaben, dass er an diesem Tag weder über ausreichend Bargeld noch über weitere Zahlungsmittel verfügte, mit denen er die Ware hätte bezahlen können“, heißt es in der Polizei-Mitteilung. „In der Vergangenheit ist er schon mehrfach mit Eigentumsdelikten aufgefallen und verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland.“

Die Staatsanwaltschaft regte deshalb beim Amtsgericht ein beschleunigtes Gerichtsverfahren an. Der 34-Jährige musste sich daraufhin am Freitagvormittag gegenüber dem Amtsrichter verantworten. Am Ende stand eine Verurteilung wegen Diebstahls – und eine Geldstrafe.

red

