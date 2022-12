Subaway to Sally, die Band um Frontmann Eric Hecht, kommt am 26. Dezember nach Braunschweig (Archivfoto).

Konzert Subway to Sally: Eisheiligen-Nächte in Braunschweig rücken näher

Subway to Sally – Urgestein des Mittelalterrocks und eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands – kommt am Montag, 26. Dezember, nach Braunschweig. Die berühmten „Eisheiligen Nächte“ finden ab 19 Uhr im Millenium-Event-Center am Madamenweg statt. Mit dabei sind Mr. Hurley & die Pulveraffen, Tanzwut und Mr. Irish Bastard.

„Diese großartigen Bands und Freunde von Subway to Sally scharren mit den Hufen und warten nur darauf, endlich auf ihr Publikum losgelassen werden zu können, um ausgelassener denn je mit Gleichgesinnten zu feiern, was das Zeug hält“, heißt es in der Ankündigung. „Sie werden nachholen, was wir seit zwei Jahren vermissen: ausgelassene Partys, Live-Musik ohne Einschränkungen und ohne Limit.“

Subway to Sally feiert in Braunschweig Jubiläum

Das Besondere: Subway to Sally wurde 1982 und feiert jetzt 30-jähriges Jubiläum. „Eine Reise durch drei Jahrzehnte in nur einer Nacht? Das dürfte eine besonders lange und spannend Nacht werden und wer Subway to Sally kennt, weiß, dass sie noch einen draufsetzten werden und den Fans etwas ganz Besonderes, Unvergessliches präsentieren. Garantiert und versprochen!“

Tickets ab 49,40 Euro gibt es unter anderem auf www.extratours-konzertbuero.de. Wir verlosen außerdem 5x2 Freikarten. Bei Interesse schreiben Sie bitte bis spätestens Donnerstag, 22. Dezember, eine Mail an redaktion.bs@funkemedien.de. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

red

