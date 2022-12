Für eine Reihe von Einrichtungen und Dienststellen der Stadtverwaltung – hier das Rathaus am Platz der Deutschen Einheit – gelten um die Feiertage geänderte Öffnungszeiten

Weihnachten und Silvester Braunschweig: So ist die Verwaltung um die Feiertage erreichbar

Für eine Reihe von Einrichtungen und Dienststellen der Braunschweiger Stadtverwaltung sowie für Wochenmärkte gelten um die Feiertage geänderte Öffnungszeiten. Ein Überblick:

Vom 27. bis 30. Dezember sind die vier Bezirksgeschäftsstellen (Wenden, Volkmarode, Stöckheim und Broitzem) nur zwischen 9 und 12 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung zu erreichen. Es finden keine Nachmittagssprechstunden statt. Am 24. und 31. Dezember sind die Bezirksgeschäftsstellen geschlossen.

Im Fachbereich Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit sind im Ordnungsamt (Richard-Wagner-Straße 1), in der Straßenverkehrsabteilung (Porschestraße 5), in der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Richard-Wagner-Straße 1), im Standesamt (Rathaus) sowie in der Stelle Allgemeine Bürgerangelegenheiten (Friedrich-Seele-Straße 7) vom 27. bis 30. Dezember Vorsprachen nur nach Terminvereinbarung möglich.

Die Ausländerbehörde (Friedrich-Seele-Straße 7) bietet vom 27. Dezember bis 30. Dezember ebenfalls keine offenen Sprechstunden an. Trichinellenuntersuchungen in der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Richard-Wagner-Straße 1) finden in der 52. Kalenderwoche lediglich am 29. Dezember statt.

Braunschweiger Stadtbibliothek schließt über Weihnachten und Silvester

Das Kulturinstitut der Stadt einschließlich der Abteilung Musik und Literatur schließt bis 1. Januar. Der Kulturpunkt West bleibt vom 23. Dezember bis 9. Januar geschlossen. Das Raabe-Haus Literaturzentrum ist bis 30. Januar geschlossen. Die Stadtbibliothek, Schlossplatz 2, schließt vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar. Die Zweigstellen im Heidberg, Weimarstraße 4, und in der Weststadt, Rheinring 12, sind jeweils vom 23. Dezember bis 6. Januar geschlossen.

Das Stadtarchiv, Schlossplatz 1, bleibt vom 23. Dezember bis 8. Januar 2023 geschlossen. Das Städtische Museum mit dem Haus am Löwenwall und dem Altstadtrathaus hat am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Die Städtische Musikschule, Augusttorwall 5, bleibt vom 23. Dezember bis 6. Januar geschlossen.

Städtische Kitas sind vom 23. Dezember bis 2. Januar geschlossen

In den Bereichen des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie ändern sich folgende Sprechzeiten: Der Standort Campestraße 7 mit den Bereichen Zuschüsse und Entgelte, Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen, wirtschaftliche Erziehungshilfe, Unterhaltsvorschuss, Elterngeld und BAföG ist vom 27. bis 30. Dezember geschlossen. Der Bereich Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften (An der Martinikirche 1-2) ist ebenfalls vom 27. bis 30. Dezember geschlossen.

Die Platzvermittlung für Kindertagesstätten (Eiermarkt 4-5) ist in der Zeit vom 23. Dezember bis 6. Januar nicht erreichbar. Alle städtischen Kindertagesstätten sind vom 23. Dezember bis 2. Januar geschlossen. Die Abteilung Jugendförderung bleibt vom 27. bis 30. Dezember mit Ausnahme einiger Jugendzentren geschlossen. Die Öffnungszeiten der Jugendzentren sind den Veranstaltungsprogrammen der einzelnen Häuser zu entnehmen. In dringenden Kinderschutzfällen sind die Mitarbeitenden der Abteilung Allgemeine Erziehungshilfe über das Geschäftszimmer unter (0531) 470-8101 zu erreichen.

Das Seniorenbüro, Kleine Burg 14, sowie das Büro für Migrationsfragen, Schuhstraße 24, sind vom 24. Dezember bis 1. Januar geschlossen.

Aids-Beratung ist telefonisch möglich

Die Beratungsstelle Planen-Bauen-Umwelt, Langer Hof 8, 5. Etage, bleibt vom 27. bis 30. Dezember geschlossen. Ab Montag, 2. Januar, ist die Beratungsstelle wieder erreichbar, jedoch bis auf weiteres nur telefonisch oder per E-Mail. Persönliche Termine sind nach vorheriger Terminvereinbarung weiterhin möglich.

Die Sprechstunden und Untersuchungen der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit/AIDS-Beratung finden vom 22. Dezember bis 6. Januar nicht statt. Eine Befundmitteilung, Terminvereinbarung und telefonische Beratung ist am 22., 23., 27. und 28. Dezember sowie vom 2. bis 6. Januar von 8 bis 12 Uhr möglich: 470-7252, 470-7253, 470-7292 oder 470-7254 möglich. Die ersten Untersuchungstermine im neuen Jahr finden ab dem 11. Januar statt.

Einige Wochenmärkte finden regulär statt, andere fallen aus

An den Samstagen 24. und 31. Dezember finden die Wochenmärkte auf dem Altstadtmarkt, in Stöckheim und Rüningen wie gewohnt von 8 bis 13 Uhr statt. Der Wochenmarkt Welfenplatz wird ab sofort samstags bis Ende Januar nicht stattfinden. Die Wochenmärkte Nibelungenplatz und Westfalenplatz fallen am Dienstag, 27. Dezember, aus. Alle weiteren Wochenmärkte finden laut der Stadtverwaltung wie gewohnt statt, können allerdings durch die Feiertage nicht wie gewohnt mit allen Marktbeschickern besetzt sein.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de