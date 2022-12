Gartenlaubenbrand ruft Braunschweiger Feuerwehr auf den Plan

Braunschweig. Eine Gartenlaube fing am Dienstagmorgen in Braunschweig Feuer. Als die Löschkräfte eintrafen, war sie schon in Vollbrand.

In Braunschweig brannte am Dienstag eine Gartenlaube. (Symbolbild)

Die Braunschweiger Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Feuer in einem Gartenverein in Viewegsgarten-Bebelhof ausgerückt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die betroffene Gartenlaube bereits in Vollbrand, sodass sie sofort mit den Löscharbeiten begannen, informiert die Feuerwehr. Sie brachten den Brand demnach schnell unter Kontrolle. In der Laube befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

red

