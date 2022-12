Die Regiobuslinie 420 endet an Heiligabend ab cirka 16 Uhr bereits am Hauptbahnhof in Braunschweig bzw. am Kornmarkt in Wolfenbüttel. Für Fahrten zwischen Rathaus und Hauptbahnhof nutzen Fahrgäste dann bitte die Stadtbahnlinie 1.

Busse und Bahnen Heiligabend und Silvester: So fährt der ÖPNV in Braunschweig

An Heiligabend und Silvester sind die Busse und Bahnen der BSVG ab dem Nachmittag nach einem Sonderfahrplan unterwegs. An Silvester werde zudem nach Mitternacht wieder ein nächtlicher Sonderverkehr eingesetzt, um alle Feiernden wohlbehalten nach Hause zu bringen, kündigt das Unternehmen an.

Die Änderungen in Braunschweig an Heiligabend

An Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, fahren die Busse und Stadtbahnen bis cirka 15.30 Uhr nach dem regulären Samstagsfahrplan. Die Linie 435 entfällt ganztägig. Von cirka 16 bis 0 Uhr verkehren die wichtigsten Bus- und Bahnlinien alle 60 Minuten und bieten immer zur vollen Stunde einen zentralen Anschluss am Rathaus. Das bedeutet im Einzelnen:

• Die Tramlinien 2 und 4 fahren nach 16 Uhr nicht mehr und werden wie im Nachtverkehr ersetzt: Fahrgäste der Linie 2 nutzen alternativ die Tramlinie 1 in den Heidberg bzw. die Buslinie 416 für die Halte im Siegfriedviertel. Fahrgäste der Tramlinie 4 steigen bitte auf den Bus 412 (Rathaus <> Rautheim) um.

• Die Regiobuslinie 420 endet ab ca. 16 Uhr bereits am „Hauptbahnhof“ in Braunschweig bzw. am „Kornmarkt“ in Wolfenbüttel. Für Fahrten zwischen „Rathaus“ und „Hauptbahnhof“ nutzen Fahrgäste dann bitte die Stadtbahnlinie 1.

• Neuerung im Norden: Die Linie 413 fährt ab ca. 16 Uhr bis Betriebsschluss ab/bis Bevenrode, um für Bevenrode, Waggum und Bienrode auch Fahrtmöglichkeiten Richtung Innenstadt anzubieten und ersetzt so die Linie 424.

• Neuerung im Osten: Die Linie 427 fährt ebenfalls nach 16 Uhr bis Betriebsschluss zwischen Volkmarode (Anschluss von und zur Linie 3) und Schapen-Weddel.

• Die Regiobuslinien 430, 450 und 560 fahren ab 16 Uhr im Zwei-Stunden-Takt.

An den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, gilt der reguläre Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Die Änderungen in der Silvesternacht

An Silvester, Samstag, 31. Dezember, verkehren die Busse und Stadtbahnen der BSVG bis cirka 15.30 Uhr nach dem regulären Samstagsfahrplan. Auch an Silvester entfällt die Linie 435 ganztägig. Im Anschluss gilt ab etwa 16 Uhr der Sonntagsfahrplan mit Fahrten alle 30 Minuten auf den Hauptlinien. Nach dem letzten Anschluss am Rathaus um 23 Uhr fahren Bus und Bahn die letzte Tour und dann ruht bis cirka 1 Uhr der ÖPNV in Braunschweig. Ab cirka 1 Uhr und bis 4 Uhr fahren Bus und Tram im 30-Minuten-Takt.

• Anschlüsse am Rathaus haben zur vollen und zur halben Stunde die Stadtbahnlinien 1 und 3 sowie die Buslinien 413 und 416. Anschluss zur Minute 15 und 45 am Rathaus haben die Stadtbahnlinien 2 und 4 sowie die Buslinien 411 und 418.

• Die Stadtbahnlinie 5, die Ringbuslinien 419 und 429, sowie die Regiobuslinie 420 fahren alle 30 Minuten.

• Die Anschlusslinien 412, 414, 417, 424, 427, 431, 434, 454, 455, 465 sowie die Regiobuslinien 430 und 450 fahren stündlich.

Am Neujahrstag, 1. Januar 2023, gilt ab 5 Uhr der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. In der Zeit von 5 bis cirka 10 Uhr werden am Neujahrstag anstatt Anruflinien-Taxis (ALT) auf allen Außenlinien (außer ALT471) Busse eingesetzt. Eine Bestellung 30 Minuten vor der gültigen Abfahrt ist dann nicht notwendig.

Service-Center und Service-Hotline der BSVG

Die BSVG bittet alle Fahrgäste, ihre Verbindungen an den Feiertagen mit der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.bsvg.net, über die App „Meine BSVG“ oder mithilfe der Service-Hotline unter (0531) 28639-555 zu planen.

Das Service-Center am Bohlweg, der Service-Point am Hauptbahnhof und die Service-Hotline der BSVG bleiben an Heiligabend und Silvester geschlossen. Von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember gelten außerdem folgende geänderte Öffnungszeiten: Service-Center und Service-Point jeweils 7 bis 17 Uhr, Service-Hotline 8 Uhr bis 18 Uhr.

Ferienbeginn in Niedersachsen: BSVG fährt ab 23. Dezember nach Ferienfahrplan

Am Freitag, 23. Dezember, beginnen für die Schülerinnen und Schüler die Weihnachtsferien – und die bringen auch Änderungen für die Fahrgäste der BSVG mit sich. Wie in allen Ferienzeiten üblich, entfallen von da an bis zum 6. Januar alle Fahrten, die im Fahrplan mit einem „S“ oder einem „SZ“ gekennzeichnet sind.

