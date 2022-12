Polizei Radfahrer bei Unfall in Braunschweig schwerverletzt

In Braunschweig kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Unfällen. (Symbolbild)

Braunschweig. Bei einer Kollision mit einem Transporter wurde ein Radfahrer am Dienstag in Braunschweig schwerverletzt. Was passiert ist.