Violetta (11) aus Braunschweig sang mit Roland Kaiser

Jedes Jahr wird die „Ein Herz für Kinder“-Spendengala zum Jahresende im ZDF ausgestrahlt. Im Publikum waren auch dieses Jahr zahlreiche Prominente aus Politik, Sport und Showbusiness vertreten, unter anderem: Annalena Baerbock, Senta Berger, Andrea Berg, Philipp Lahm, Christian Lindner, Giovanni Zarrella, Simone und Sophia Thomalla.

Zu Gast waren außerdem Königin Silvia von Schweden, Ursula von der Leyen und Wladimir Klitschko. Letzterer nahm das „Goldene Herz“ entgegen, stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer der vom Krieg betroffenen Kinder in der Ukraine.

Im Laufe der Show, bei der mehr als 24 Millionen Euro Spenden eingeworben werden konnten, hatte eine Schülerin aus Braunschweig ihren großen Auftritt: Violetta (11). Gemeinsam mit Roland Kaiser und Vicky Leandros sang sie das Lied „Wozu sind Kriege da?“ von Udo Lindenberg.

Violetta ist Ende August mit ihrer Freundin Nadiia und den Müttern der Mädchen aus Dnipro in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Dnipro ist ein wichtiger Finanz- und Industriestandort der Ukraine, dort lebten vor Kriegsbeginn rund eine Million Menschen. Die Mädchen gehen schon seit der ersten Klasse in dieselbe Klasse - und nun besuchen sie gemeinsam die Klasse 5b der Realschule Maschstraße in Braunschweig von Klassenlehrer Markus Kucharek.

Violetta ist auch schon bei „Coldplay“ aufgetreten

Als wir Violetta und Nadiia diese Woche in der Schule besuchten, erzählt uns Violetta, dass sie nach Braunschweig geflüchtet seien, weil ihre ehemalige Chorleiterin aus der Ukraine mit ihren Kindern bereits hier gewesen sei – auch sie Kriegsflüchtlinge. Elena Petrykova ist in ihrer Heimat sehr bekannt als Leiterin des populären Kinderchores „Color Music“.

Diesen Chor hatte die britische Pop-Rock-Band Coldplay sogar für ein Konzert nach Polen eingeladen – dann aber war der Krieg dazwischen gekommen. Im vergangenen Sommer ist der Chor „Color Music“ dann beim Coldplay-Konzert in Berlin aufgetreten.

34 Kinder aus der Ukraine gehen in die Realschule Maschstraße

Violetta hat also schon oft auf der Bühne gestanden. „Aufgeregt bin ich vor jedem Auftritt, auch vor der Spendengala war ich aufgeregt“, sagt die junge Sängerin, verrät aber: „Bei Coldplay war ich noch aufgeregter.“ Sie sagt das in russischer Sprache, Lehrerin Tamara Schaper übersetzt für uns. 34 Kinder aus der Ukraine gehen in die Realschule Maschstraße, die deutsche Sprache lernen sie in zwei Willkommens-Gruppen.

„Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt – wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt?“, sang Violetta solo, während links von ihr Vicky Leandros stand und rechts Roland Kaiser. Gemeinsam hat sie mit den beiden Schlagerstars weitergesungen: „Und das Leben all der anderen - sag mir mal, warum? Sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um.“

Für den Auftritt musste sie Wörter wie „Atomraketenwald“ lernen

Für die elfjährige Violetta war es eine besondere Herausforderung, den Text zu lernen, denn ihr Deutsch ist nach drei Monaten natürlich noch nicht sonderlich gut. Für den Auftritt musste sie Wörter wie „Atomraketenwald“ verstehen und lernen. Manche Wörter habe sie falsch ausgesprochen, das sei erst bei den Tonaufnahmen aufgefallen, erzählt sie – es wurde also nicht live gesungen. Die richtige Aussprache habe sie in aller Eile nachlernen müssen.

Warum ausgerechnet sie bei der Spendengala singen durfte? Violetta lächelt und zuckt die Schultern: Der Kontakt sei über ihre Gesangslehrerin Elena Petrykova entstanden. Diese habe sie dem Sender vorgeschlagen, daraufhin habe sie sich beworben und sei genommen worden. Die Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ wurde einst von dem Verleger Axel Springer und Bild gegründet.

Die Klasse 5b verkaufte Kinderpunsch und spendete den Erlös

Die ganze Klasse 5b hat ihre neue Mitschülerin bei der Aktion unterstützt: Die Kinder sammelten in den Tagen zuvor durch den Verkauf von Kinderpunsch in der Pausenhalle 352,75 Euro, die sie für „Ein Herz für Kinder“ spendeten. Ein Einmachglas mit dem Geld hat Violetta in der Show an Moderator Johannes B. Kerner übergeben.

In Braunschweig singt Violetta übrigens weiterhin: Im Chor für Kinder aus ukrainischen Familien der Domsingschule. Auch Nadii ist dem Chor beigetreten, den Elena Petrykova gemeinsam mit Kantorin Elke Lindemann gegründet hat. Kontakt per Mail unter elke.lindemann@lk-bs.de oder unter der Rufnummer 0531-2342812.

Den Auftritt von Violetta kann man hier sehen.

