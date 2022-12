Braunschweiger Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung

Braunschweig. In einer Wohnung in einem Braunschweiger Mehrfamilienhaus brannte es am Mittwochabend. Die Feuerwehr rettete die Bewohnerin.

Die Feuerwehr ist am frühen Mittwochabend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Braunschweiger Stadtteil Watenbüttel ausgerückt. Auf das Klingeln und Klopfen der Einsatzkräfte reagierte nach Angaben der Feuerwehr Niemand in der betroffenen Wohnung. Die Nachbarn erklärten den Feuerwehrleuten, dass die ältere Dame, die in der Wohnung wohnt, sich noch in dieser befinden müsse. Mehrere Trupps unter Atemschutz brachen infolgedessen die Wohnungstür auf und suchten nach der Frau. Nach kurzer Zeit bargen sie sie aus der brennenden und völlig verrauchten Wohnung und übergaben sie dem Rettungsdienst. Dieser brachte sie in ein Krankenhaus. Anschließend löschten die Trupps das Feuer und befreiten das Mehrfamilienhaus mittels Überdrucklüfter vom Rauch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

red

