Braunschweig: Unbekannter stiehlt Handtasche aus Fahrradkorb

Braunschweig. Eine 77-jährige Seniorin, die am Dienstagnachmittag durch Kralenriede fuhr, ist das Opfer. Einige Dokumente fanden Zeugen an einer Bushaltestelle.

In Kralenriede ist es am Dienstagnachmittag zu einem Handtaschendiebstahl gekommen (Symbolfoto).

Bislang Unbekannte haben am Dienstagnachmittag einer 77-jährigen Braunschweigerin die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Den Fahrradkorb hatte sie vor ihrer Tour durch Kralenriede auf dem Gepäckträger deponiert. Als sie kurz darauf zuhause ankam, musste sie feststellen, dass ihre Tasche nicht mehr da war und fuhr die gleiche Strecke wieder zurück. Auf diesem Weg konnte sie ihre Tasche aber nicht finden, ein Verlieren oder Vergessen der Handtasche konnte sie somit ausschließen.

In der Zwischenzeit fanden Zeugen persönliche Dokumente, die sich in der Handtasche befunden hatten, an einer Bushaltestelle auf und gaben sie bei einem Mitarbeiter der Landesaufnahmebehörde ab. Dieser suchte die Wohnanschrift der Seniorin auf und konnte zumindest die Dokumente wieder aushändigen. Der Verbleib der Handtasche, des Portemonnaies und eines Mobiltelefons ist unbekannt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und rät, Taschen oder Rucksäcke auf dem Fahrrad stets zusätzlich zu befestigen und Reißverschlüsse geschlossen zu halten. So wird ein Diebstahl deutlich erschwert.

