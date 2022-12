Maskierte rauben Jugendliche im Theaterpark Braunschweig aus

Unbekannte maskierte Männer haben am Mittwochabend einen 14-Jährigen und einen 13-Jährigen im Theaterpark ausgeraubt. Wie die Polizei schreibt, waren die Jugendlichen auf dem Weg zu einer Bushaltestelle, um nach Hause zu fahren. Im Park kamen ihnen die beiden Maskierten entgegen. Einer der Männer zog ein Messer und forderte die Jungs zur Herausgabe ihrer Wertsachen auf. Ihnen wurden die Portemonnaies und Handys abgenommen. Im Anschluss forderten die Männer sie auf, auch ihre Schuhe und Jacken auszuziehen. Dem 14-Jährigen wurde sogar der Pullover abgenommen. Dann entfernten sich die Täter.

Die beiden Braunschweiger wussten zunächst nicht, wie sie die Polizei informieren sollten. Sie erinnerten sich an einen Betreuer vom Naturfreundehaus am Werder und liefen zu ihm. Hier wurde die Polizei informiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg. Die Täter werden wie folgt beschrieben: etwa 17 bis 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, Masken mit Sehschlitz, vermutlich Skimasken, dunkle Kleidung, Springmesser. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de