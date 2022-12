„Depot“ am Hutfiltern/Damm in der Braunschweiger Fußgängerzone bleibt nun doch. Demnächst soll das Geschäft umgebaut werden.

Innenstadt „Depot“ bleibt nun doch in Braunschweigs City – Was ändert sich?

Im September hieß es bei „Depot“ am Hutfiltern/Damm in der Braunschweiger Innenstadt noch: „Wir schließen. Alles muss raus!“ Der Deko- und Einrichtungsladen gegenüber der Burgpassage hatte den Räumungsverkauf eingeleitet. Im Dezember dieses Jahres sollte Schluss sein. Schon vor Monaten hatte alles darauf hingedeutet: Seit Mai waren die Flächen im Internet bei Immobilienscout24.de zur Vermietung angeboten worden – ab Februar 2023 sei das Objekt verfügbar, lautete zuletzt die Auskunft.

Es wäre ein weiterer sehr großer Leerstand gewesen, denn „Depot“ nutzt vier Etagen. Doch nun hat sich das Blatt gewendet: „Depot“ bleibt. Zurzeit läuft ein Räumungsverkauf, ein Umbau soll folgen. Zu der kurzfristigen Änderung sagt eine Unternehmenssprecherin: „Depot überarbeitet kontinuierlich das Filialnetz und die Store-Konzepte, um den Kundinnen und Kunden ein bestmögliches Shopping-Erlebnis zu bieten. Durch diese fortlaufende Optimierung sind auch kurzfristige Änderungen möglich.“

„Depot“ kündigt Preisnachlässe bis zu 70 Prozent an

Ab dem kommenden Jahr werde der Laden zu einer Outlet-Filiale umgebaut. „In den Depot-Outlet-Filialen werden die Kunden vor Ort ein wechselndes Sortiment an Wohn-, Deko- und Lifestyleaccessoires finden sowie viele hochwertige Einzel- und Ausstellungsstücke – und das bei Preisnachlässen von bis zu 70 Prozent“, so die Unternehmenssprecherin. „Depot ist von dem neuen Konzept der Outlet-Filialen, das sukzessive ausgerollt werden wird, überzeugt und freut sich darauf, den Kunden in Braunschweig die Vorteile dieses neuen Konzepts bieten zu können.“

„Depot“ ist in Braunschweig auch in den Schloss-Arkaden und im Brawo-Park vertreten. Hinter der Marke „Depot“ steht die Gries Deco Company GmbH mit Sitz im unterfränkischen Niedernberg. Das Unternehmen betrieb nach Angaben auf seiner Internetseite im Jahr 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz insgesamt 536 Filialen und beschäftigte rund 5200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Zum Sortiment gehören Wohnraum-Accessoires, Geschenk- und Dekorationsartikel. In den vergangenen beiden Jahren wurden bundesweit mehrere Standorte geschlossen.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de