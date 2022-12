Notdienste Welche Apotheken öffnen an Weihnachten in Braunschweig?

Mit Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen steht ein langes Wochenende bevor. Und wie es immer so ist: Gerade dann bricht die heftige Erkältung aus, drückt der Zahn oder schmerzt die Seele. Hier finden Sie zunächst eine Übersicht der ärztlichen Bereitschaftsdienste und der Apotheken, die am Samstag, Sonntag und Montag im Einsatz sind. Danach folgen wichtige Notrufnummern.

Diese Ärzte sind am Samstag in Braunschweig im Einsatz

Allgemeiner Bereitschaftsdienst: Sa - So, 9 - 7 Uhr, .

Sa - So, 9 - 7 Uhr, . Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: Sa, 10 - 16 Uhr, .

Sa, 10 - 16 Uhr, . Heilpraktiker-Notdienst A. Burgdorf: Sa .

Sa . Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: Sa, 10 - 20 Uhr, .

Diese Zahnärzte sind am Samstag in Braunschweig im Einsatz

Praxisgemeinschaft: Borsigstr. 10, Sa, 10 - 12 Uhr, .

Borsigstr. 10, Sa, 10 - 12 Uhr, . Praxis König: Sack 15, Sa, 10 - 12 Uhr, .

Dieser Tierarzt ist am Samstag in Braunschweig im Einsatz

Kleintierpraxis Dr. Da Cunha: Kreuzstr. 117, Sa - Mo, 13 - 8 Uhr, Nur nach tel. Anmeldung.

Diese Apotheken sind am Samstag in Braunschweig im Einsatz

Apotheke am Bankplatz: Südstr. 4, Sa - So, 9 - 9 Uhr, .

Südstr. 4, Sa - So, 9 - 9 Uhr, . Broitzemer Apotheke: Turmstr. 1 a, Sa - So, 9 - 9 Uhr, (0531) .

Diese Ärzte sind am Sonntag in Braunschweig im Einsatz

Allgemeiner Bereitschaftsdienst: So - Mo, 9 - 7 Uhr, .

So - Mo, 9 - 7 Uhr, . Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: So, 10 - 16 Uhr, .

So, 10 - 16 Uhr, . Heilpraktiker-Notdienst A. Burgdorf: So .

So . Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: So, 10 - 20 Uhr, .

Diese Zahnärzte sind am Sonntag in Braunschweig im Einsatz

Praxisgemeinschaft: Borsigstr. 10, So, 10 - 12 Uhr, .

Dieser Tierarzt ist am Sonntag in Braunschweig im Einsatz

Kleintierpraxis Dr. Da Cunha: Kreuzstr. 117, Sa - Mo, 13 - 8 Uhr, Nur nach tel. Anmeldung.

Diese Apotheken sind am Sonntag in Braunschweig im Einsatz

Apotheke am Marienstift: Helmstedter Str. 130, So - Mo, 9 - 9 Uhr, .

Helmstedter Str. 130, So - Mo, 9 - 9 Uhr, . Apotheke im Kanzlerfeld: David-Mansfeld-Weg 28, So - Mo, 9 - 9 Uhr, .

Diese Ärzte sind am Montag in Braunschweig im Einsatz

Allgemeiner Bereitschaftsdienst: Mo - Di, 9 - 7 Uhr, .

Mo - Di, 9 - 7 Uhr, . Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: Mo, 10 - 16 Uhr, .

Mo, 10 - 16 Uhr, . Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: Mo, 10 - 20 Uhr, .

Diese Zahnärzte sind am Montag in Braunschweig im Einsatz

Praxisgemeinschaft: Borsigstr. 10, Mo, 10 - 12 Uhr, .

Borsigstr. 10, Mo, 10 - 12 Uhr, . Praxisklinik h27: Hildesheimer Str. 27 b, Mo, 10 - 12 Uhr, .

Dieser Tierarzt ist am Montag in Braunschweig im Einsatz

Kleintierpraxis Dr. Da Cunha: Kreuzstr. 117, Sa - Mo, 13 - 8 Uhr, Nur nach tel. Anmeldung.

Kreuzstr. 117, Sa - Mo, 13 - 8 Uhr, Nur nach tel. Anmeldung. Kleintierpraxis Wimmer: Steinweg 31, Mo - Di, 8 - 8 Uhr, Nur nach telefonischer Voranmeldung.

Diese Apotheken sind am Sonntag in Braunschweig im Einsatz

Sofien-Apotheke: Sophienstr. 28, Mo - Di, 9 - 9 Uhr, .

Sophienstr. 28, Mo - Di, 9 - 9 Uhr, . Wilhelm-Raabe-Apotheke: Querumer Str. 70, Mo - Di, 9 - 9 Uhr, .

Wichtige Notrufnummern

Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt

BS Energy Entstörungsdienst: Gasgeruch Strom, Gas, Wasser

Feuerwehr, Notarzt

Frauenhaus

Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller Gewalt

Giftnotruf Göttingen

Kinder- und Jugendtelefon - Nummer gegen Kummer

Notfall-Telefax für Hörbehinderte

Polizei-Notruf

Telefonseelsorge

Psychosozialer Dienst ist auch an den Feiertagen erreichbar

Der Psychosoziale Krisendienst des städtischen Gesundheitsamtes ist auch über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel erreichbar. Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger und deren Angehörigen, die aufgrund psychischer Krisen ein offenes Ohr, kurzfristige Hilfe oder Unterstützung benötigen, können sonn- und feiertags einschließlich Heiligabend und Silvester von 15 – 20 Uhr, sowie an den Freitagen von 15 – 22 Uhr die Telefonnummer 0531/470-7777 wählen. Das Angebot ist kostenlos.

Der psychosoziale Krisendienst ist mit Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie psychiatrisch erfahrenen Pflegekräften in Form einer Rufbereitschaft besetzt. In Telefonaten oder bei Bedarf auch im persönlichen Gespräch im Rahmen eines Hausbesuches wird geklärt, ob oder wie zeitnah weiterführende Unterstützungsmaßnahmen in die Wege geleitet werden können oder ob es notwendig ist, dass der oder die Betroffene einen Arzt aufsucht. Bei Bedarf können die Klientinnen und Klienten in der psychiatrischen Notfallambulanz des Städtischen Klinikums vorgestellt werden.

Not-Beratung für Jugendliche und Familien

Die vom Verein „Beratung für Familien, Erziehende und junge Menschen (BEJ)“ unterhaltenen Erziehungs-, Familien- und Jugendberatungsstellen stellen zwischen Weihnachten und Neujahr einen Notdienst sicher. Beratungen sind möglich in den folgenden Beratungsstellen:

Dienstag, 27. Dezember, 14 bis 17 Uhr Jugendberatung bib, Domplatz 4.

Mittwoch, 28. Dezember, 14 bis 17 Uhr Erziehungsberatung Domplatz 4.

Donnerstag, 29. Dezember, 14 bis 17 Uhr Erziehungsberatung Jasperallee 44.

Freitag, 30. Dezember, 9 bis 12 Uhr Erziehungsberatung Jasperallee 44.

Alle Beratungsstellen bitten vorab um telefonische Anmeldung am selben Tag: „Bitte nehmen Sie in jedem Fall zunächst Kontakt zu uns auf, damit wir klären können, in welcher Form die Beratung stattfinden kann.“ Ab 2. Januar sind die Beratungsstellen wieder zu den üblichen Telefon- und Öffnungszeiten zu erreichen.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de