PKW überschlägt sich auf A2 bei Braunschweig

Bei starkem Regen hat eine Autofahrerin an Heiligabend auf der A2 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das mit vier Insassen besetzte Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der mittleren Fahrbahn liegen, wie die Feuerwehr mitteilt. Der Unfall ereignete sich kur vor 16 Uhr in Höhe der Auffahrt Ost in Fahrtrichtung Hannover.

„Als besondere Herausforderung stellte sich die Suche nach freien Krankenhausbetten heraus“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die vier Familienmitglieder mussten bedingt durch die hohe Auslastung auf die Kliniken Braunschweig und Peine verteilt werden. Eine Familie nach so einem Unglück trennen zu müssen, ist gerade am Heiligen Abend eine schwere Entscheidung und stellt für die Familie in dieser Situation eine zusätzliche Belastung da.“

Feuerwehr lobt: Autofahrer bildeten eine Rettungsgasse

Während der Rettungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Hannover für etwa eine knappe Stunde voll gesperrt werden. „Die im Stau stehenden Autofahrenden verhielten sich vorbildlich und bildeten schnell eine Rettungsgasse, durch die die Einsatzkräfte zügig zur Unfallstelle gelangen konnten“, so die Feuerwehr.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzt aus Wendhausen sowie die Ortsfeuerwehr Hondelage.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de