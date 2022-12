Braunschweig. Ausgerechnet an Heiligabend überfallen drei bewaffnete Männer eine Tankstelle in Braunschweig. Die Polizei fahndet.

Kriminalität Tankstelle in Braunschweig an Heiligabend überfallen

Drei Männer haben an Heiligabend eine Tankstelle am Neustadtring in Braunschweig überfallen. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Laut Mitteilung betraten die Täter gegen 2.25 Uhr die Tankstelle. Sie waren zu dritt. Einer der Täter überwältigte den 53-jährigen Angestellten und bedrohte ihn mit einem Messer. Die beiden anderen Täter forderten, die Kasse zu öffnen.

Die Täter entwendeten eine niedrige dreistellige Summe Bargeld und Tabakwaren. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Der Mitarbeiter der Tankstelle wurde leicht verletzt, konnte aber die Polizei alarmieren, die sofort mit zahlreichen Kräften nach den Tätern fahndete – erfolglos.

Polizei sucht Tankstellenräuber mit Täterbeschreibung

Die Polizei ermittelt wegen wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes und hat am Tatort Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden, Telefon: 0531/476-2516

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Erste Person:

männlich

ca. 190 cm groß

etwa 20 Jahre alt

schlanke Statur

Deutsch sprechend

osteuropäisches Erscheinungsbild

dunkel bekleidet

Sturmhaube und Handschuhe

Zweite Person:

männlich

ca. 170 cm groß

ca. 18 - 20 Jahre alt

auffallend schlanke Statur

Deutsch sprechend

osteuropäisches Erscheinungsbild

dunkel bekleidet

schwarzes Baseballcap der Fa. Nike

Sturmhaube und Handschuhe

Dritte Person:

ca. 175 cm groß

ca. 20 - 25 Jahre alt

auffallend schlanke Statur

Deutsch sprechend

dunkel bekleidet

Sturmhaube

Mehr Blaulicht-News

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de