Braunschweiger Münzstraße wird Donnerstagabend voll gesperrt

Für den Abbau des Braunschweiger Weihnachtsmarktes ist am Donnerstag, 29. Dezember, eine Vollsperrung der Münzstraße von 19.30 bis 24 Uhr erforderlich. Das teilt die Stadtmarketing GmbH mit. Die Sperrung beginnt am Bohlweg, Höhe Damm, auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Waisenhausdamm und betrifft alle Verkehrsteilnehmer.

Um starke Verspätungen des Öffentlichen Nahverkehrs durch den Abbau des Weihnachtsmarktes zu vermeiden, werden auch die Busse der Linien 411, 413, 416, 418, 422, 423, 450, 480 und 560 umgeleitet, heißt es weiter. Die Linien 413, 418, 422 und 423 fahren demnach stadteinwärts ab der Haltestelle Friedrich-Wilhelm-Platz über Waisenhausdamm, Bohlweg, Wilhelmstraße und Hagenmarkt zur Haltestelle Rathaus im Steinweg, die Haltestelle „Münzstraße“ kann nicht bedient werden.

Die Linien 411, 416, 450, 480 und 560 werden laut Mitteilung stadteinwärts ab der Haltestelle „Radeklint“ über die Lange Straße und den Hagenmarkt zur Haltestelle „Rathaus“ am Steinweg umgeleitet und bedienen die Ersatzhaltestellen „Alte Waage“ und „Hagenmarkt“. Die Haltestellen „Güldenstraße“, „Altstadtmarkt“, „Friedrich-Wilhelm-Platz“, „Friedrich-Wilhelm-Straße“ und „Münzstraße“ entfallen während der Umleitung.

Weihnachtsmarkt schließt Donnerstag um 20 Uhr

Über weitere Details zu den Umleitungen informiert die Braunschweiger Verkehrs-GmbH auch unter www.bsvg.net.

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt schließt um 20 Uhr, sodass die Münzstraße um 21 Uhr für die Standbetreiberinnen und -betreiber des Weihnachtsmarktes geöffnet wird.

Diese können dann mit dem Abbau der Stände beginnen, nachdem zunächst die verkehrlichen Maßnahmen wie zum Beispiel die Betonbarrieren zurückgebaut wurden.

Abbau ist Freitag beendet

Mit dem Ende der Abbauarbeiten am Freitag, 30. Dezember, 9 Uhr, sind nach Angaben der Stadtmarketing GmbH alle verkehrlichen Maßnahmen rund um den Braunschweiger Weihnachtsmarkt beendet. Die Münzstraße ist dann wieder für den Individualverkehr freigegeben.

red

