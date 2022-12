Polizei sucht Täter – Auto wurde in Braunschweig stark beschädigt

Braunschweig. In Braunschweig am Hagenring wurde ein geparktes Auto stark beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein geparktes Auto wurde am Mittwoch, 21. Dezember, zwischen 19 und 20.30 Uhr in Braunschweig im Hagenring stark beschädigt. Ein am Fahrzeug hinterlassener Zettel führte bislang nicht zum Unfallverursacher, so die Polizei.

Eine 57-jährige Braunschweigerin parkte ihren weißen Seat Mii am Fahrbahnrand des Hagenrings in Höhe der Hausnummer 4, heißt es weiter. Als sie nach etwa 90 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, habe sie erhebliche Beschädigungen festgestellt, die auf einem Unfall schließen ließen. Die gesamte Fahrerseite habe Dellen und Lackkratzer aufgewiesen, die einem Schaden von mehreren Tausend Euro entsprechen.

Die Polizei Braunschweig sucht nach einem Täter

An ihrem Fahrzeug wurde zwar ein Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen, der Unfallverursacher war jedoch nicht mehr vor Ort, heißt es weiter. Die Frau sei umgehend zur Polizei gefahren, die eine Unfallanzeige aufnahm.

Die Polizei bittet nun, den Unfallverursacher sowie Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de