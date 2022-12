Braunschweig. Ob „Rockin New Year“ im Lokpark, Feuerwerk beim Jolly Time, Party im Kufa-Haus oder Silvesterkonzert im Astor-Filmtheater: Es gibt noch einige Karten.

Etliche Partys in Braunschweig laden dazu ein, den Silvesterabend mit Musik zu feiern.

Party und Konzerte Silvester: Hier wird in Braunschweig ins neue Jahr gefeiert

Viele dürften für Silvester bereits Pläne haben. Andere wiederum halten in der Adventszeit an ihrem Motto fest: Erstmal Weihnachten rumkriegen und dann schauen, was zum Jahreswechsel geht. Klar ist: Nach den beiden feierarmen Pandemiejahren dürfte 2022 wieder mit lauteren und vor allem geselligeren Feten verabschiedet werden.

Der Veranstaltungskalender für Braunschweig hält die eine oder andere Party für all jene bereit, die zu Hause weder Luftschlangen aufhängen noch „Dinner for One“ schauen wollen. Ein Überblick über einige der Angebote, für die es noch Tickets gibt:

Silvesterpartys im Lokpark, Stereowerk und Jolly Time

„Rockin New Year“ lautet ab 21 Uhr das Motto der Silvesterfeier im Lokpark an der Borsigstraße. Hier sorgt die Band TXL aus Berlin mit Rock und deutschem Cover-Pop für Stimmung. „Die angesagteste AC/DC-Tribute-Band der Republik“, heißt es in der Ankündigung. Später legt DJ Patrick zur Ü30-Party auf. Mit Rock-Classics, 80er, 90er und NDW wird ins neue Jahr getanzt. Es gibt Getränke und Snacks. Eintritt: 29 Euro. Tickets gibt’s hier.

Im Stereowerk an der Böcklerstraße findet eine Ü30-Silvester-Party mit 70er & 80er Jahre Special statt. Ein geringes Kartenkontingent ist an der Abendkasse vorhanden, teilt der Club auf seiner Internetseite mit.

Das Jolly Time an der Broitzemer Straße lädt ab 22 Uhr zur Silvester-Party ein. „Um Mitternacht knallt euch das Jolly mit einem riesigen Outdoor-Feuerwerk ins neue Jahr“, kündigt die Disko an. Karten an der Abendkasse und hier (19,90 Euro zzgl. Gebühren + Welcome Drink).

Kufa-Haus, Barnabys Blues-Bar und Dax-Bierbörse laden ein

Im Kufa-Haus am Westbahnhof findet ab 20 Uhr ebenfalls eine Silvesterparty statt: „Im Saal legen DJs vom Stereowerk, Rille Elf und Kufa-Racing-Team auf. Mit Rock & Alternative sowie den Hits aus 30 Jahren Musikgeschichte werden sie euch einen beschwingten Abend gestalten“, kündigt das Kufa-Haus an. „Im Bistro geben sich diverse Schallplattenunterhalter die Ehre und wollen mit Hip Hop, Funk, Soul und Elektronischer Musik zum Tanzen verführen.“ Eintritt: 10 Euro (inklusive ein Freigetränk). Tickets gibt’s im Kufa-Haus-Bistro.

In Barnabys Blues-Bar im Magniviertel ist „Happy New Year Party“ angesagt! Rock’n’Roll all night! Eintritt: frei.

Und auch die Dax-Bierbörse in der Küchenstraße lädt ab 20 Uhr zur Party ein – dieses Mal unter dem Motto „Glanz & Glamour“ und mit drei DJs.

Silvesterkonzerte vom Feinsten – und auch Theater

Übrigens: Wer sich am früheren Abend klassisch inspirieren lassen will, kann im Astor-Filmtheater das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker live verfolgen. Unter der Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko präsentieren sie von 17 bis 19 Uhr große italienische Oper mit berühmten Opernarien unter anderem von Giuseppe Verdi und Pietro Mascagni mit Startenor Jonas Kaufmann. Tickets für 17,70 Uhr gibt’s hier.

St. Aegidien lädt von 21 bis 22 Uhr ebenfalls zum Silvesterkonzert ein: Ein musikalisches Feuerwerk an der großen Klaisorgel zum Jahresende mit Werken von Bach, Vierne, Widor und anderen. Eintritt frei.

Im Dom spielen Tabea Wink auf der Blockflöte und Mitglieder des Göttinger Barockorchesters auf historischen Instrumenten unter Orgelbegleitung von Kantor Witold Dulski um 21 Uhr rund eine Stunde lang festliche Musik bei Kerzenschein. Einige Restkarten sind noch zu haben.

Im Staatstheater gibt es für die prächtig ausgestattete, spritzige Léhar-Operette „Cloclo“ im Großen Haus und das Stück „Undirty Dancing“ im Aquarium des Kleinen Hauses noch Karten. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

