Versuchter Hackerangriff beim Stadtgutschein Braunschweig

Nach einem versuchten Hackerangriff ist das System vom Stadtgutschein Braunschweig vorerst offline. Der Angriff sei erfolglos gewesen und es seien keine Daten gestohlen worden, teilte eine Sprecherin des Stadtmarketings Braunschweig am Dienstag mit. Es gebe aber technische Schäden, die behoben werden müssten. Aktuell ist es daher laut Sprecherin nicht möglich, Braunschweiger Stadtgutscheine zu kaufen oder einzulösen. Voraussichtlich ab dem 2. Januar soll das System wieder funktionieren.

Die Server des Vertragspartners seien vor Weihnachten von einem Hackerangriff betroffen gewesen. Alle Informationen wie Buchungen und vorhandene Guthaben lägen aber gesichert vor, betonte die Sprecherin.

Den Braunschweiger Stadtgutschein gibt es seit Oktober 2020. Er ist in rund 70 Geschäften aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Freizeitangebote und Dienstleistungen in Braunschweig einlösbar – und neben dem Online-Shop auch in der Tourist-Information erhältlich.

dpa/red

