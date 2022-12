TU Braunschweig: Wie können Depressionen besser behandelt werden?

Braunschweig. Die Uni beteiligt sich an der größten deutschen Studie zu diesem Thema. Das Ziel: Mittels Biomarkern individuelle Diagnose- und Therapiewege finden.

Bislang werden Patienten mit Depressionen alle nach dem gleichen Schema behandelt. Doch Psychotherapie und/oder Antidepressiva sind nicht bei allen Betroffenen ausreichend wirksam. Die TU Braunschweig ist nun an einer großen Studie beteiligt.

Momentan kann einem Teil der depressiv erkrankten Menschen mit Standardtherapien nicht geholfen werden. Deshalb wird in einem nationalen Vorhaben erforscht, wie die Behandlung stärker als bisher auf einzelne Patienten zugeschnitten werden kann. Wissenschaftler der Technischen Universität Braunschweig sind an dieser Studie beteiligt, wie die Uni mitteilt.

Es gehe darum, mit Biomarkern individuelle Diagnose- und Therapiewege zu finden. „Was in der Onkologie bereits funktioniert, soll auch in der Psychiatrie möglich werden“, heißt es in der Pressemitteilung der TU. Das Projekt habe das Ziel, individualisierte Behandlungsansätze mit Hilfe von Biomarkern, aber auch Kernspintomografien, Hirnstrommessungen und Schlafdiagnostik zu entwickeln.

Braunschweiger Forscher wollen Störungen der Hirnfunktionen identifizieren

„Bislang werden Patienten mit Depressionen alle nach dem gleichen Schema behandelt“, so die TU. „Psychotherapie und/oder Antidepressiva führen zwar bei vielen Patienten zu einer erheblichen Besserung der Depression, bei einem Teil der Betroffenen sind diese Behandlungswege allerdings nicht oder nicht ausreichend wirksam.“

Das liege daran, dass sich hinter dem Krankheitsbild auf neurobiologischer Ebene unterschiedliche Hirnfunktionsstörungen verbergen. Aus diesem Grund arbeite die Forschung daran, diese zu identifizieren und individuelle passgenauere Diagnose- und Behandlungswege zu entwickeln.

Chronische Depressionen sollen vermieden werden

Statt wie bisher verschiedene Behandlungsverfahren auszuprobieren, soll es künftig möglich werden, schon zu Beginn der Depressionsbehandlung die einen Patienten optimale Therapie festzulegen. „Auf diesem Wege können zum einen mehr Menschen mit Depressionen effektiver behandelt werden“, erläutert die TU. Zum anderen versprechen sich die Projektbeteiligten auch einen schnelleren Gewinn an Lebensqualität für die Erkrankten. Man hofft, dadurch eine chronische Depression vermeiden zu können.

„Dazu werden wir nicht nur neue Risiko-Scores entwickeln, sondern auch die molekularen Daten systemmedizinisch integrieren und auswerten“, beschreibt Professor Tim Kacprowski das Teilprojekt der TU Braunschweig, das im September 2024 starten wird. „Wir erwarten, auf diesem Weg molekulare Mechanismen zu identifizieren, mit denen das unterschiedliche Therapieansprechverhalten erklärt werden kann.“

Rund 1000 Patienten beteiligen sich an der Studie

Die Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 10 Millionen Euro über fünf Jahre gefördert. Beteiligt sind sieben Universitäten: Medizinische Hochschule Hannover, Leibniz Universität Hannover, Technische Universität Braunschweig, Universitätsmedizin Greifswald, Universitätsklinikum Würzburg, Christian-Albrechts Universität zu Kiel und Goethe-Universität Frankfurt am Main). Auch das Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin, die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und das bayerische Unternehmen BioVariance sind mit an Bord.

Für die Studie werden rund 1000 Patienten rekrutiert. „Die Studie zeichnet sich dadurch aus, dass die Probanden umfassend untersucht und ganz unterschiedliche Parameter erfasst werden“, betont die TU. „Neben Kernspintomografie, Elektroenzephalografie und Schlafanalysen werden auch körperliche Untersuchungen, verschiedene Fragebögen und Blutproben ausgewertet.“ Durch das Sammeln möglichst vieler Informationen über einen Patienten können diese genutzt werden, um die Therapie individuell auf die betroffene Person zuzuschneiden.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de