Feuerwerk und Co. Was Silvester in Braunschweig für Regeln zu beachten sind

Die Stadt erinnert zum Jahreswechsel an die bundesweit geltende Regelung im Sprengstoffrecht: In unmittelbarer Nähe von besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen darf kein Feuerwerk abgebrannt werden. In Braunschweig betrifft dies insbesondere Stadtbereiche mit reetgedeckten Dächern wie in Riddagshausen sowie mit Fachwerkhäusern in engen oder besonders gefährdeten Lagen wie Magniviertel einschließlich Löwenwall, Echternstraße, Bruchstraße, Burgplatz und Wollmarkt. Das gesetzliche Verbot gelte auch in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie von Kirchen.

Im Bereich der Bohlweg-Kolonnaden und der dortigen Stadtbahnhaltestellen dürfen wegen Vorfällen in 2018 keine Feuerwerkskörper gezündet oder Glasbehältnisse mit sich geführt werden. Dies gilt laut Verwaltung ab Samstag, 31. Dezember, 18 Uhr, bis Sonntag, 1. Januar, 6 Uhr, im Bereich der westlichen Seite des Bohlwegs zwischen Dankwardstraße und Langer Hof sowie ebenso auf dem entsprechenden östlichen Abschnitt mit der Stadtbahnhaltestelle. Ebenso wird den dort ansässigen Gewerbebetrieben in dieser Zeit der Verkauf von Getränken und Glasbehältnissen sowie Alkohol in jeglichen Behältnissen zum Außerhausverzehr untersagt.

Auch Tierschutz beachten

Jeder sollte zudem den Tierschutz beachten und Feuerwerkskörper nicht in der Nähe von Tieren zünden, heißt es. Polizei und Zentraler Ordnungsdienst der Stadtverwaltung sollen an stark besuchten öffentlichen Orten, an denen Feuerwerk abgebrannt wird, Präsenz zeigen. Schwerpunkt sollen die Bohlweg-Kolonnaden sein. Feuerwerkskörper für Silvester dürfen nur an Erwachsene vom 29. bis 31. Dezember verkauft werden. Abgebrannt werden dürfen sie nur am 31. Dezember und 1. Januar.

