Der Vorsitzende des Vereins „Freie Ukraine“, Igor Piroschik, hält während seines Redaktionsbesuchs ein Foto von Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Hand. Auf dem Tisch weitere Aufnahmen von Ex-Kanzlerin Merkel, Kanzler Scholz und dem russischen Präsidenten Putin. Er spricht von großer Dankbarkeit gegenüber den Menschen in der Region Braunschweig. Der Verein hat seit Russlands Invasion mehr als eine Million Euro an Spenden erhalten.