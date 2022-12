Unbekannte sprengen Geldautomat im Heidberg in Braunschweig

Braunschweig. Polizeieinsatz in der Nacht zu Freitag: Im Heidberg in Braunschweig wurde ein Geldautomat gesprengt, der Vorraum der Bank ist verwüstet.

Ein Knall in der Nacht, der SB-Bereich verwüstet, die Tür herausgerissen: Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag im Heidberg in Braunschweig einen Geldautomaten gesprengt. Ziel war eine Filiale der Landessparkasse /Nord LB am Jenastieg.

Laut ersten Informationen der Polizei schlugen die Täter gegen 3.30 Uhr zu. Nach der Sprengung konnten sie entkommen, ob sie Beute gemacht haben, ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Auch die genauen Schäden und die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Vor Ort war in der Nacht auch die Feuerwehr. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Immer wieder werden Geldautomaten in der Region gesprengt

Die Häufigkeit an gesprengten Geldautomaten in Niedersachsen sorgte zuletzt gar für politischen Ärger, nachdem es Kritik von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) gegeben hatte. Die Geldinstitute widersprachen. Tatsächlich gab es aber auch in 2022 zahlreiche Fälle. Eine Auswahl von Fällen nur aus unserer Region:

