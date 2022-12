Braunschweig. Ein Fahrradfahrer will bei Hondelage nach links abbiegen, schert aus und wird von einem Autofahrer angefahren, der den Radler grad überholen will.

Rettungsdienst und Notarzt mussten sich am Donnerstag um einen Fahrradfahrer (18) in Braunschweig kümmern, der bei einem Unfall schwerstverletzt wurde.

Polizei Braunschweig Fahrradfahrer bei Unfall in Braunschweig schwer verletzt

Zu einem schwere Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in Braunschweig gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 18-Jähriger auf dem Fahrrad auf der „Tiefe Straße“ von Hondelage in Richtung Flughafen.

Auf der Strecke wollte der Radler nach links in einen Feldweg abbiegen und scherte aus. Ein Autofahrer hinter ihm, der gerade zum Überholen angesetzt hatte, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Radler landete im rechten Straßengraben, der Tiguan im linken, schreibt die Polizei weiter.

Rettungsdienst und Notarzt behandelten den schwerstverletzten Fahrradfahrer vor Ort, bevor er in ein Krankenhaus kam, wo eine Notoperation durchgeführt werden musste. Die Straße wurde für etwa drei Stunden gesperrt.

Mehr Blaulicht-News

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de