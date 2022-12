Braunschweig. Der Mann starb trotz sofortiger Reanimationsversuche vor Ort. Mehrere Schaulustige fanden sich Mittwochnacht in der Straße ein.

In der Bruchstraße ist Mittwochfrüh ein Mann gestorben.

Polizei Braunschweig Todesfall in Braunschweigs Rotlichtmilieu: 54-Jähriger verstarb

In der Nacht zu Mittwoch hat ein 54-Jähriger in einer Lokalität in der Braunschweiger Bruchstraße das Bewusstsein verloren, woraufhin die Zeugin umgehend den Rettungsdienst alarmierte. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und einer Notärztin verstarb der Mann noch vor Ort.

Während des Einsatzes durch die Polizei und den Rettungsdienst fanden sich zahlreiche Schaulustige in der Bruchstraße ein. Die polizeilichen Ermittlungen zur Todesursache ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Mann verstarb auf Grund eines inneren Geschehens, wie es in einer Mitteilung heißt.

red

