Dieser Mann bringt das Glück in den Braunschweiger Süden

Braunschweig. Glück und Pech liegen in diesen Tagen für viele eng beisammen. Und was sagt ein echter Glücksbringer dazu?

Irgendwann im Leben, mal früher, mal später, hast du Glück und darfst deine erste Schornsteinfegergeschichte schreiben. Sie erscheint idealerweise am Silvestertag, so ist’s Brauch, und das hat viel mit Glück zu tun – ebenso wie das idealerweise rußgeschwärzte Gesicht eines Schornsteinfegers ebensolches verheißt.

Das war schon immer so, wenngleich sich ja ständig alles ändert. Das pechschwarze Pech von Bränden und Katastrophen, das nimmt er dir, der Mann auf dem Dach, indem er kehrt. Vorbeugender Brandschutz also, modern gesprochen – und ein uralter Volksglaube. Glück! Triff’ einen wie ihn – und zupf’ ihn am Bart oder am Ärmel.

Ach ja, diese Geschichte handelt von Marc Nowak (33), Schornsteinfegermeister. Vom 1. Januar 2023 ist er Bezirksschornsteinfeger im Braunschweiger Süden.

Man kann sich schon denken, dass man als Schornsteinfeger in solch düsteren Zeiten ganz schön gefordert ist

Das ist ein Glück für diese Geschichte, das Glück der Aktualität. Pech bloß, dass der Mann gerade Corona hat. Leider auch aktuell. Also fällt unser Besuch bei ihm aus. So liegen Glück und Pech in diesen Tagen für viele eng beisammen. Wir telefonieren. Und das Foto, das Marc Nowak mir schickt, macht mich glücklich. Schauen Sie mal oben, es ist schon die halbe Geschichte.

Schön, dass es solche Bilder und Geschichten, die irgendwie zusammenpassen, noch gibt. Denn das Technische, das Sachliche, ist ja schnell erzählt. Hohe Verantwortung. Messtätigkeiten. Immissionsschutz. Abgaswegeüberprüfung. Überprüfung von Gasleitungen und Gasthermen. Betriebssicherheit. Brandsicherheit. Feuerstättenschau! Man kann sich schon denken, dass du da als Schornsteinfeger in solch düsteren Zeiten ganz schön gefordert bist.

Sieht so Glück aus? „Eigentlich schon“, sagt Marc Nowak. „Immer etwas Neues, da ist so viel, was wichtig ist. Der Umgang mit Menschen. Kundenkontakt. Manchmal Seelsorger. Die meisten Leute sind freundlich. Und man tut ja auch etwas Gutes.“

Das darf man sich aber gar nicht so einfach vorstellen, jetzt, in solchen Zeiten, da sich viele Zeitgenossen fragen, wie sie über den Winter kommen sollen. Da rauchen die Kamine. Es wird gefeuert, was das Zeug hält. Und mitunter entwickeln manche auch eine abenteuerliche Phantasie, wie sich wohl noch Wärme in die eigenen vier Wände bringen lässt. Davon lässt man aber besser die Finger. Sonst wird’s brandgefährlich.

Auf gut Glück ruft er bei der Schornsteinfegerinnung in Braunschweig an. Und hat Erfolg

Zurück zum Glück. Für einen wie Marc Nowak bedeutet es, den richtigen Beruf fürs Leben gefunden zu haben. Er hat sich wirklich gründlich umgeschaut. Neun Jahre Hauptschule in Wolfenbüttel, ein Jahr Berufsgrundbildungsjahr Metalltechnik, viele Versuche: Trockenbauhelfer, Gebäudereinigung, Bundesmarine, Verkaufsfahrer in der Tiefkühlbranche. 2015 trifft er dann einen Schornsteinfeger. So ein Glück!

Der erzählt ihm, weil es freundliche Leute sind, was er da alles tut. Nowak fängt Feuer, falls man das so sagen darf. Er besinnt sich auf das große Glück, seines eigenen Glückes Schmied zu sein, vielleicht das höchste im Leben. Greift zum Telefon und ruft allen Ernstes auf gut Glück bei der Schornsteinfegerinnung in Braunschweig an.

Was wir schon ahnten, da wurde doch grad ein Auszubildender gesucht. Und unser Mann im Glück gerät mit seinem neuen Chef Detlef Bade auch gleich an den richtigen.

Drei Jahre gründliche Ausbildung, Schornsteinfegerschule in Langenhagen. Schornsteinfegergeselle. Schornsteinfegermeister. Später ist er bei Mario Wachsmuth in Salzgitter-Bad angestellt. Und parallel zu alldem baut er auch noch den Gebäude- und Energieberater. Das kann man ja alles ziemlich gut gebrauchen gerade, und vor allem braucht es gute Leute. Das Glück der Mühe, wenn man sie sich macht, ist das des Tüchtigen.

Die Bezirksschornsteinfeger nehmen als Bevollmächtigte hoheitliche Aufgaben wahr

Nun ist der Mann aus Adersheim im Landkreis Wolfenbüttel gerade mit allem fertig – und just da schreibt die Stadt Braunschweig einen Kehrbezirk aus.

Sowas darf man sich in der Löwenstadt nicht so klein vorstellen – immerhin gehören die Ortsteile Geitelde, Melverode, Rautheim, Stiddien, Mastbruchsiedlung, Teile von Stöckheim und Teile der Weststadt dazu. Amtlich bezeichnet als „Kehrbezirk BS-10120“.

So ein Glück. Ach ja, Marc Nowak bekommt die für sieben Jahre ausgeschriebene Stelle. Das Glück der Verantwortung, wenn man sie trägt.

Solche Bezirksschornsteinfeger nehmen als Bevollmächtigte hoheitliche Aufgaben wahr. Dazu gehören laut Stadt Braunschweig zum Beispiel „die Feuerstättenschau inklusive der Fertigung des Feuerstättenbescheides, das Führen des Kehrbuches oder Bauabnahmen nach dem Landesrecht“.

Die im Feuerstättenbescheid festgelegten Kehr-, Mess- oder Überprüfungsarbeiten seien hingegen freiberufliche Schornsteinfegertätigkeiten. Das müsste also nicht zwingend vom bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger durchgeführt werden. Kann aber.

Wie hält Marc Nowak es selber mit dem Glück. Eher sachlich. „Die meisten Leute sind hier bei uns sehr vernünftig. Und es macht mir Spaß, wenn sie freundlich sind. Ich bin es auch“, sagt er. Und findet das Glück aber auch in der Familie und in der Freizeit auf dem Mountainbike.

