Braunschweigs Omi-Katze Gertrud hat ein neues Zuhause gefunden

Es war eine jener Geschichten des vergangenen Jahres, die unsere Leser ganz besonders elektrisierte, sogar mehr als manches große Weltgeschehen. „Tierheim Braunschweig: Ein besonders trauriges Schicksal“ meldeten wir – und für die Leidensgeschichte von Omi-Katze Gertrud gab es mehrere 10.000 Clicks im Internet.

Auch im Braunschweiger Tierheim stand das Telefon nicht mehr still

Die mit 14 Jahren schon betagte Gertrud hört schon nicht mehr so gut – und war von ihren Besitzern einfach in einer Transportbox ausgesetzt worden – immerhin mitsamt Katzenfutter und Katzenklo. Der Tierrettungsdienst brachte sie dann ins Braunschweiger Tierheim.

In einer Transportbox holte Laura Grüning Omi-Katze Gertrud im Braunschweiger Tierheim ab. Foto: Privat

Ob’s nur diese traurige Geschichte war oder auch Gertruds Bild, jedenfalls riss das Interesse auch nach Tagen noch nicht ab.

Und auch im Tierheim stand, wie Chefin Verena Geißler berichtete, das Telefon nicht still. Schließlich, und das gilt es nun zu berichten, fand sich ein geeignetes, neues Frauchen für Omi-Katze Gertrud.

Als wir mit der neuen Besitzerin telefonieren, meldet sich auch Katze Gertrud aus dem Hintergrund

Wir glauben, dass auch das wieder viele Leser interessieren wird und telefonieren also mit Laura Grüning (25) in Wernigerode. Sie ist in einer Kita-Leitung in Kissenbrück, Landkreis Wolfenbüttel, beschäftigt.

Und wie wir so sprechen, da ist es ein fröhliches Miauen und Maunzen in der Leitung, so macht sich Gertrud im Hintergrund immer lauter bemerkbar. Bei diesem tierischen Interview teilt uns also auch Gertrud unmissverständlich mit, dass es ihr jetzt richtig gut geht.

Und Laura Grüning kennt sich mit Tieren und Katzen aus, jetzt war die Zeit reif, sich wieder ein Tier zuzulegen – und damit Gertrud zu helfen.

Damit sie nicht ihre letzten Jahre im Tierheim verbringen muss. Ja, und Gertrud hat, wie wir hören, ihr neues Heim in Wernigerode auch gut angenommen, folgt Frauchen auf Schritt und Tritt.

