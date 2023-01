Rekord-Feuerwerk und gefährliche Szenen in Braunschweig

Nicht nur in Braunschweig wurde ein rekordverdächtiges Feuerwerk gezündet, aber da ganz besonders. Menschenmassen versammelten sich am Bohlweg und vorm Schloss.

Jahreswechsel in Braunschweig

Zahlreiche Einsätze für Polizei und Feuerwehr, Massenandrang auf den Straßen und in der Braunschweiger Innenstadt, ein Rekord-Feuerwerk auf Straßen und Plätzen, ausgelassene Menschen, aber auch etliche Zwischenfälle und Auseinandersetzungen – die Silvesternacht am Jahresübergang 2022/2023 erwies sich als herausfordernd für Einsatz- und Rettungskräfte, die die ganze Nacht über unter Hochspannung im Einsatz waren.

Rettungsdienste im Einsatz auf dem Bohlweg in der Silvesternacht. Foto: Henning Noske

Zwei Jahre lang hatte es coronabedingt kein Silvester-Feuerwerk gegeben, nun war deshalb mit großem Nachholbedarf gerechnet worden. Und dies bestätigte sich – den vielen Mahnungen zur Zurückhaltung und zum Sparen zum Trotz – auf spektakuläre Weise. Nicht nur in Braunschweig wurde ein rekordverdächtiges Feuerwerk gezündet, aber da ganz besonders.

Die Polizei überwacht am Rand die Szene vorm Schloss. Foto: Henning Noske

Vor allem auf dem Bohlweg in der Braunschweiger Innenstadt und hier besonders vorm Schloss kamen bereits lange vor Mitternacht Tausende zusammen, die Menge schwoll immer mehr an. Bereits eine Stunde vor dem Jahreswechsel knallte und krachte es, als sei es bereits Mitternacht.

Fast jeder filmt das Silvesterfeuerwerk vorm Schloss mit dem Smartphone, Foto: Henning Noske

Als dann 2022 tatsächlich Schlag Null Uhr endgültig vorüber war, nahm das bereits tobende Feuerwerk noch einmal an Intensität zu – und es drohte zeitweise auch außer Kontrolle zu geraten. In dieser unüberschaubaren Menge war jedoch kein Eingreifen mehr möglich. „Wer sich hier hineinbegibt, muss damit rechnen, auch getroffen zu werden“, sagte ein Polizeibeamter unserer Zeitung.

Frau am Mund verletzt, die Freundin am Ohr getroffen

An einem der zahlreichen bereitstehenden Notarztwagen der Rettungsdienste wartet eine Frau, die von einem Raketenschuss am Mund verletzt wurde. Drinnen im Wagen wird bereits ihre Freundin behandelt – sie wurde am Ohr getroffen. Wie durch ein Wunder passiert hier vorm Schloss und auf dem Bohlweg offenbar kein größeres Unglück.

Eng beieinander: Fröhlich Feiernde, Schaulustige und unkontrolliertes Feuerwerk in der Menschenmenge. Foto: Henning Noske

Wer diese Szenen gesehen hat, wird spätestens jetzt vorschlagen, diesen Innenstadt-Bereich künftig für ein derartiges unkontrolliertes Massen-Feuerwerk an Silvester zu sperren. Offensichtlich war mit einem derartigen Massenauflauf nicht gerechnet worden.

Dichte Zuschauerreihen der Schaulustigen am Schlossplatz und auf den dortigen Treppen. Foto: Henning Noske

Gepaart mit Pyrotechnik, Raketen und gefährlichen Sprengkörpern – immer wieder war regelmäßig die schwere, dumpfe Detonation von Polen-Böllern zu hören – ergibt sich eine brisante Lage. In den dichten Zuschauerreihen der Schaulustigen am Schlossplatz, auf den dortigen Treppen und auf dem Bohlweg sah man auch etliche Kinder und Jugendliche sowie viele Menschen, die fröhlich feierten.

Ventilfunktion angesichts der aktuellen Krisen wie Krieg, Energiekrise und Inflation

Angesichts der hohen Zahl der Einsätze in der gesamten Stadt konnte sich ein genaues Lagebild erst am nächsten Morgen ergeben. Fest stand bereits früh: Dieser Jahreswechsel 2022/23 besaß für viele Feiernde nach der Corona-Pandemie und der Aufhebung aller Schutzmaßnahmen und angesichts der aktuellen Krisen wie Krieg,Energiekrise und Inflation eine Art Ventilfunktion.

