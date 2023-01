Die beliebtesten Vornamen in Braunschweig 2022

Der beliebteste Mädchenvorname im vergangenen Jahr war in Braunschweig Emma. 26 Mal wurde er an kleine Braunschweigerinnen vergeben, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Ella (21) und Emilia (20) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Die drei Namen lagen bereits in den vergangenen Jahren weit oben auf der Beliebtheitsskala. Bei den Jungen teilen sich Felix und Noah den Spitzenplatz (jeweils 25). Dahinter folgt Emil (22). Auch diese Namen wurden schon in den Vorjahren häufig vergeben.

Ein Blick zurück: Im Jahr 2006 zum Beispiel waren Sophie, Marie und Laura die am häufigsten vergebenen Mädchennamen in Braunschweig. Bei die Jungs lagen damals Maximilian, Alexander und Leon ganz vorn. Und im Jahr 2012, also vor zehn Jahren, sah es noch ähnlich aus: Sophie, Marie und Mia – sowie Paul, Luca und Maximilian.

2022 heirateten in Braunschweig mehr Paare als 2021

Insgesamt beurkundete das Braunschweiger Standesamt im vergangenen Jahr 3210 Geburten, davon 1665 Jungen (52 Prozent) und 1545 Mädchen (48 Prozent). Im Jahr 2021 waren es 3496 Geburten gewesen.

4004 Sterbefälle wurden 2022 verzeichnet. 3846 waren es im Jahr 2021.

1119 Ehen wurden laut der Stadtverwaltung geschlossen, davon 46 gleichgeschlechtliche: 18 männliche und 28 weibliche Paare. Im Jahr 2021 waren insgesamt 1033 Trauungen mit 25 gleichgeschlechtlichen Paaren beurkundet worden. 81 Prozent der Paare wählten einen gemeinsamen Familiennamen. Bei den heterosexuellen Paaren war es in 86 Prozent der Fälle der Name des Ehemannes.

red

