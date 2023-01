Braunschweig: Raub in der Neujahrsnacht – Polizei fasst Männer

In Braunschweig hat es in der Nacht auf Neujahr einen Raubüberfall gegeben (Symbolfoto).

Zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren haben in der Neujahrsnacht zwei jugendliche Braunschweiger ausgeraubt. Wie die Polizei schreibt, informierten die beiden 15-jährigen Opfer gegen vier Uhr die Beamten darüber, dass sie soeben überfallen wurden. Zwei Männer sprachen sie auf einem Spielplatz in der Straße Am Schwarzen Berge in einer ihnen nicht bekannten Sprache an. Dann fingen die Männer an, auf die Jugendlichen einzuschlagen. Sie nahmen ihnen Bargeld, Mobiltelefone, Kopfhörer und weitere Gegenstände ab und flüchteten.

Bei Fahndungsmaßnahmen überprüften die Beamten unweit des Tatorts zwei Personen. Eine der Personen warf während der Kontrolle zwei Mobiltelefone hinter einen Stromkasten. Es handelte sich um die Geräte der Jugendlichen. Auch das weitere Diebesgut fand die Polizei bei den Männern auf. Sie wurden festgenommen. Beide waren alkoholisiert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig werden Sie dem Haftrichter vorgeführt. Die Jugendlichen wurden durch die Tathandlungen nur leicht verletzt.

