Feinstaub in Braunschweig Feuerwerk lässt Braunschweigs Feinstaubwerte klettern

Am Altewiekring misst das Land Niedersachsen die Feinstaub-Belastung in Braunschweig.

Braunschweig. An der Station Altewiekring wurden am Neujahrstag die zweithöchsten Werte in ganz Niedersachsen gemessen.