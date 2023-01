Mann verliert im Polizeigewahrsam Bewusstsein

Ein 38-jähriger Mann, musste an Neujahr im Polizeigewahrsam der Polizeidirektion Braunschweig reanimiert werden. Zuvor soll der Mann in einer Gaststätte in der Braunschweiger Innenstadt Pfefferspray versprüht und dadurch mindestens vier Gäste im Lokal verletzt haben, teilt die nun ermittelnde Polizeiinspektion Gifhorn mit. Die verletzten Gäste mussten demnach ärztlich versorgt werden. Der 38-jährige Braunschweiger, der von Zeugen als Tatverdächtiger benannt wurde, leistete den einschreitenden Polizeikräften gegenüber Widerstand und führte Betäubungsmittel mit sich. Sie nahmen ihn in Polizeigewahrsam um weiteren Straftaten vorzubeugen.

Im Polizeigewahrsam griff der Mann laut Pressemitteilung zwei Angestellte des Gewahrsams mittels Faustschlägen an. Daraufhin wurden dem Beschuldigten Handfesseln angelegt, woraufhin der Mann sich zunächst beruhigte.

Wiederbelebung statt Blutabnahme

Eine Ärztin gewährleistete zu diesem Zeitpunkt eine medizinische Überwachung des augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Beschuldigten. Auf Anordnung sollte sie dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnehmen, stellte dabei jedoch fest, dass der Beschuldigte das Bewusstsein verloren hatte. Daraufhin leitete die Medizinerin sofortige Reanimationsmaßnahmen ein. Zusätzlich wurde ein Notarzt angefordert. Der Mann wurde ins Klinikum Braunschweig verlegt. Derzeit besteht Lebensgefahr. Den Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen.

red

