Bilanz am Bohlweg Silvesternacht in Braunschweig: Muss erst etwas passieren?

Trotz Silvesterpartys in überschäumender „Nachholstimmung“ und rekordverdächtigem Feuerwerk nach zweijähriger Corona-Pause blieb Braunschweig in der Silvesternacht von größeren Zwischenfällen und Schadensereignissen verschont.

In der unfallchirurgischen Notaufnahme des Städtischen Klinikums Holwedestraße mussten lediglich zwei durch Feuerwerkskörper Verletzte behandelt werden. Insgesamt ein Aufkommen „generell vergleichbar mit einem normalen Wochenende“, so Dr. Thomas Bartkiewicz, Ärztlicher Leiter des Klinikums, gegenüber unserer Zeitung.

Auch Braunschweigs Feuerwehrchef Torge Malchau bestätigte auf Anfrage, dass es bis auf die an so einem Jahreswechsel üblichen Einsatzzahlen in Braunschweig nicht zu jenen Zwischenfällen gekommen sei, die vielerorts jetzt für Diskussionen sorgen.

Dabei geht es insbesondere um Angriffe von Feiernden auf Einsatzkräfte. „Die Menschen in unserer Stadt haben sich sehr vorbildlich verhalten – und manchmal sogar geklatscht“, sagte Malchau. Man wisse wohl einzuschätzen, wie wichtig Feuerwehreinsätze für Leib, Leben und Sachwerte sein können.

Feuerwehr-Chef: Je mehr Menschen unter diesen Umständen auf so engem Raum zusammenkommen, desto größer ist das Risiko

Trotz eines insgesamt also zufriedenen Fazits der Einsätze in der Silvesternacht spricht Malchau auf Nachfrage der Redaktion zur Situation auf Bohlweg und Schlossplatz auch von einem „Restrisiko, das immer bleibt“. Bei so vielen Feiernden und der großen Menge von Feuerwerkskörpern und Silvesterraketen aller Art gebe es immer auch die Einschätzung, dass man die Gefährdungslage als „grenzwertig“ bezeichnen könne. Je mehr Menschen unter diesen Umständen auf so engem Raum zusammenkämen, desto größer das Risiko.

Die Braunschweiger Polizei hatte noch am Neujahrsmorgen mitgeteilt, die Nacht sei „sehr ruhig“ gewesen. Zum Jahreswechsel hätten sich Bohlweg und Schlossplatz mit vielen Feiernden gefüllt. „Bereits nach einer halben Stunde zerstreuten sich die Anwesenden wieder und feierten in diversen Lokalitäten weiter.“

Nach Beobachtungen der Redaktion waren mehrere 1000 Menschen am Bohlweg und vorm Schloss in dichten Trauben versammelt. Bereits ab 23.45 Uhr wurden zahlreiche Böller und Raketen aus der Menge und in der Menge gezündet, und dieses Feuerwerk hielt in hoher Intensität bis 0.45 Uhr an.

Vorm Schloss war in der Silvesternacht 2017/18 eine 20-Jährige schwer am rechten Auge verletzt worden

Die Stadt hatte es im Vorfeld der Silvesternacht auf Grund von Vorfällen 2018 per Allgemeinverfügung untersagt, im Bereich Bohlweg-Kolonnaden und der dortigen Stadtbahnhaltestellen Feuerwerkskörper zu zünden und Glasbehältnisse mit sich zu führen. Für Schlossplatz und Bohlweg galt dies nicht.

Vorm Schloss war in der Silvesternacht 2017/18 eine 20-Jährige schwer am rechten Auge verletzt worden. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester hatte sie damals appelliert, dass die Silvesternacht vorm Schloss sicherer wird, damit solche Unfälle möglichst nicht mehr passieren. Die Corona-Pandemie erfüllte diesen Wunsch, jetzt kehrte man in Braunschweig zur Vor-Corona-Zeit zurück.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Henning Noske:

Muss erst etwas passieren?

Es ist immer gut, wenn man selbst nachschaut. Aber manchmal auch gefährlich. Schließlich beherzige ich eigentlich wie viele andere den Wahlspruch: Wenn sie in der Silvesternacht vorm Schloss Raketen abschießen, geh’ da lieber nicht hin. Es ist gefährlich. Ja, das ist es!

Und ich frage mich, wieso wir nicht dazu fähig sind, ein derart unkontrolliertes Böllern und Raketenschießen mitten in einer gewaltigen Menschenmenge zu verhindern. Mit irgendwas von Kultur oder Tradition hat das nichts mehr zu tun, was sich in der Silvesternacht 2022/23 auf dem Bohlweg und vorm Schloss abspielte. Rekordmengen von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern waren drei Tage lang verkauft worden – und die mussten nun verballert werden. Und regelmäßig rummsten die Polen-Böller.

Das Feuerwerk am Schloss dauerte mindestens eine Stunde, so lange war ich dabei, gezündet wurde nicht nur auf dem Schlossplatz selbst, wo die Menschen dicht daneben auf den Treppen standen, sondern auch auf dem Bohlweg-Pflaster, wo man sehr schwer durchkam, wenn man sich von einem solchen Ort zügig entfernen wollte.

„Wie durch ein Wunder“, sagt man so schön, vor allem aber: mit ganz viel Glück ist nichts passiert, anders als „vor Corona“, als eine 20-Jährige schwer am Auge verletzt wurde. Ein 50-Jähriger ist seitdem auf einem Auge blind. Schon peinlich: Erst die Pandemie stoppte den Wahnsinn.

Wir wollen es nicht beschwören, aber es ist doch so: Erst schwere Zwischenfälle, so wie andernorts an diesem Jahreswechsel, bringen eine notwendige Diskussion in Gang. Warum muss es so weit kommen? Lasst es uns anders machen: Wir hier in Braunschweig, wo zum Glück ja nix passiert ist, reden 2023 ganz vernünftig darüber, wie man das nächste Silvester in der Braunschweiger Innenstadt sicher feiern kann. Liebe Ratsfraktionen, bitte aufgreifen! Lieber Rat, bitte diskutieren. Liebe Stadtverwaltung, da fällt euch doch bestimmt auch noch was ein. Es muss ja nicht erst was passieren, bis was passiert.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de